影／嘉義大林國中旁果園山豬出沒 救援抵達山豬還持續攻擊農民

嘉義大林國中旁果園近日傳山豬出沒，撲倒農民攻擊撕咬。圖／嘉義縣家畜所提供

嘉義縣大林國中旁果園近日傳山豬出沒，72歲男子向嘉義縣家畜疾病防治所求援後，自行帶著家犬尋找山豬，不料遭山豬撲倒攻擊，家畜所動保管制隊趕到場後，立刻拿長棍將山豬驅離，耗時2小時追逐山豬，打了8針麻醉，才將山豬麻倒帶回，並將農民送醫治療。

家畜所長林珮如說，大林國中旁果園日前出現山豬，正要攻擊人，72歲男子求助無門向家畜所通報，由動保管制隊立即著裝出動，通報人則自行帶著家犬搜尋，不料趕到果園時，山豬已撲上通報人攻擊，不見家犬，動保管制隊立即拿長棍驅趕山豬，救下通報人。

林珮如也說，眾人協力將人豬分離後，因地形多變且複雜，又耗時2小時追捕山豬，共打了8針麻醉，才將山豬麻倒，把約百公斤山豬扛出，也協助通報人上救護車送急診，手腳多處穿刺傷，但左腳大拇指頭指甲被山豬咬碎，呼籲遇野生動物或山豬要盡速離開。

據了解，大林國中旁果園出現的山豬是母豬，且鼻子偏長、品種純正，家畜所調查附近並無人飼養山豬，疑似是野生山豬，但山豬穿越國道3號兩側護欄，到大林鎮鄰近市區出沒，難度相當高，仍需再釐清山豬出沒路徑。