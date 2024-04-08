影／國3南下龍潭段聯結車翻覆 廢五金散落 南下小心行駛
國道3號南下74.4公里龍潭高原交流道匝道口附近，今天晚上1輛營業半聯結車司機載著滿車廢金五等雜物，行經該處突然聯結車斗翻覆，大量廢五金雜物瞬間散落外側車道，尤其夜間下雨視線不明，國道警方緊急派遣事故小組趕往處理，並封鎖外側、中線2車道清理中，國道警方呼籲國3南下龍潭高原交流道下坡路段，保持安全車距、小心行駛。
國道警方表示，1輛滿載廢五金雜物的營業半聯結車，今晚20時57分行經國3 南向74.4公里、靠近龍潭高原交流道匝道口附近路段，聯結車頭突然與車斗分離，造成後方聯結車斗翻覆，車上載滿的廢五金雜物散落外線車道滿地，司機未受傷，國道警方事故小組緊急封鎖外側、中線車道，業者立即派車清理路面，該司機酒測值為零，國道警方將進一步調查釐清肇事責任，由於天雨視線不明，呼籲南下車輛內線行駛，經過高原交流道後下坡路段，小心安全行駛。
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