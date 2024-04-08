影片曝光！台中男駕車失控連撞 轎車、電桿、公車亭都遭殃

台中市西屯區台灣大道、黎明路口今晚發生一起連環車禍，肇事陳姓男子駕駛豐田轎車，不明原因先碰撞路旁轎車後，再碰撞兩支電桿，倒車時又碰撞另輛轎車，接著陳未停車，再往右衝撞，撞上公車亭後才停車，過程僅有陳受傷，警方到場時，陳辯稱因「太疲勞」才釀禍，詳細肇因有待警方後續釐清。

經查，陳姓男子在今天晚間6時許，開車沿西屯區黎明路外側車道往台灣大道方向行駛，陳因不明原因，先碰撞施男停在路邊的轎車，接著碰撞路旁兩支電桿，陳再倒車，碰撞由劉女駕駛的轎車，接著陳車失控再往右衝撞，撞上路旁公車亭後才停止。

警方獲報到場，三名涉案駕駛都無酒精濃度，陳男辯稱，當時因為太過疲勞，才會釀禍。