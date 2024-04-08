快訊

連鎖鍋貼店爆疑似食物中毒 6民眾食用鍋貼、玉米濃湯後「上吐下瀉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影片曝光！台中男駕車失控連撞 轎車、電桿、公車亭都遭殃

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區台灣大道、黎明路口今晚發生一起連環車禍，肇事陳姓男子駕駛豐田轎車，不明原因先碰撞路旁轎車後，再碰撞兩支電桿，倒車時又碰撞另輛轎車，接著陳未停車，再往右衝撞，撞上公車亭後才停車，過程僅有陳受傷，警方到場時，陳辯稱因「太疲勞」才釀禍，詳細肇因有待警方後續釐清。

經查，陳姓男子在今天晚間6時許，開車沿西屯區黎明路外側車道往台灣大道方向行駛，陳因不明原因，先碰撞施男停在路邊的轎車，接著碰撞路旁兩支電桿，陳再倒車，碰撞由劉女駕駛的轎車，接著陳車失控再往右衝撞，撞上路旁公車亭後才停止。

警方獲報到場，三名涉案駕駛都無酒精濃度，陳男辯稱，當時因為太過疲勞，才會釀禍。

警方初判陳男有其他引起事故的違規或不當行為，是否有肇逃意圖仍有待釐清，另外兩名駕駛則未發現肇事原因，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台中市陳姓男子今晚行經西屯區台灣大道、黎明路時，車輛失控碰撞2輛轎車、電線桿及公車亭，僅陳受輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今晚行經西屯區台灣大道、黎明路時，車輛失控碰撞2輛轎車、電線桿及公車亭，僅陳受輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今晚行經西屯區台灣大道、黎明路時，車輛失控碰撞2輛轎車、電線桿及公車亭，僅陳受輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今晚行經西屯區台灣大道、黎明路時，車輛失控碰撞2輛轎車、電線桿及公車亭，僅陳受輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今晚行經西屯區台灣大道、黎明路時，車輛失控碰撞2輛轎車、電線桿及公車亭，僅陳受輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今晚行經西屯區台灣大道、黎明路時，車輛失控碰撞2輛轎車、電線桿及公車亭，僅陳受輕傷。記者陳宏睿／翻攝

公車 車禍

相關新聞

影片曝光！台中男駕車失控連撞 轎車、電桿、公車亭都遭殃

台中市西屯區台灣大道、黎明路口今晚發生一起連環車禍，肇事陳姓男子駕駛豐田轎車，不明原因先碰撞路旁轎車後，再碰撞兩支電桿，...

新北台65線北向泰山段火燒車 後方嚴重回堵數公里

新北市台65線快速公路北向1.3公里泰山出口前方，下午5時40分傳出火燒車造成交通中斷，消防隊獲報趕抵，已於晚間6時回報...

南亞塑膠林口廠火警 消防現勘聚丙烯存量合規定

南亞塑膠林口廠昨天發生火警，經消防人員一天一夜的努力，完成殘火處理，消防局今天下午會同相關局處進行現勘確認聚丙烯原料和成...

實驗室又現火災！台南大學鋰電池實驗室今晚失火 疑電烤爐起火燃燒

台南大學位於慶中街206巷6弄內鋰電池實驗室，今晚近10點突然起火燃燒，冒出明火和煙霧，南門等消防分隊到場後破門出水滅火...

金門男酒駕連撞3車又撞警車…遭拉出壓制 多位車主直呼倒楣

金門今天下午發生一起酒駕事故。一名年約60多歲的謝姓男子與友人喝酒，酒後開車從北堤路左轉環島西一段經東門圓環往民生路直行...

不滿被碎念持刀砍傷63歲父 屏東逆子殺人未遂遭法辦

屏東新園鄉余姓男子涉嫌持刀攻擊父親，東港警方獲報逮捕犯嫌，被害人送醫無生命危險；全案後依殺人未遂罪及家庭暴力罪移送屏東地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。