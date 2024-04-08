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竹東科技園區起火 2樓廠房陷火海濃煙四竄 居民怨惡臭

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮中興路四段科技園區，今天晚間近8時許發生工廠火警意外。新竹縣消防局指出，起火的公司是一家科學產品檢驗認證公司2樓實驗室吸音棉起火燃燒，火勢已於8點20分控制撲滅，燃燒面積約9坪，損失約10萬元，無人員受傷受困，已通報新竹縣環保局、毒災應變隊，詳細起火原因仍待火調科進一步調查釐清。

新竹縣消防局表示，今天晚間7點57分接獲民眾通報火警案件，立即派遣第二大隊、二重、竹東、寶山、芎林、橫山及高鐵車組共15車34人前往搶救，現場2樓廠房全面燃燒，火勢已於8點20分控制撲滅，無人員受傷受困。

據悉，起火的公司是一家科學產品檢驗認證公司，火勢侷限於該公司2樓實驗室內，並未延燒，且並非產線和工廠，也無延燒有毒化學物質，但由於2樓實驗室有大量吸音棉，因此發生火警發出劇烈惡臭，釋放出大量有害氣體，不少竹東居民在社群紛紛抱怨「好臭、好臭」、「整天燒、新豐燒完換竹東」。

新竹縣竹東鎮中興路四段的科技園區，今天晚間近8時許發生工廠火警意外，濃煙直竄天際。圖／取自PTT八卦版
新竹縣竹東鎮中興路四段的科技園區，今天晚間近8時許發生工廠火警意外，濃煙直竄天際。圖／取自PTT八卦版
新竹縣竹東鎮中興路四段的科技園區，今天晚間近8時許發生工廠火警意外，濃煙直竄天際。圖／取自PTT八卦版
新竹縣竹東鎮中興路四段的科技園區，今天晚間近8時許發生工廠火警意外，濃煙直竄天際。圖／取自PTT八卦版
新竹縣消防局表示，火勢已於8點52分控制。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局表示，火勢已於8點52分控制。圖／新竹縣消防局提供

新竹 火災

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