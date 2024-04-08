老婦人疑從高樓墜地死亡 警採證並報請檢察官相驗死因

基隆市1名老婦人，今天被人發現疑從高樓的頂樓跌落地面，當場死亡。警方在頂樓找到老婦人的鞋子和包包，報請基隆地檢署檢察官相驗死因，並調查墜樓原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午接獲報案，安樂區樂利二街一處大型社區有人墜樓。消防人員趕到現場時，發現患者頭部受到撞擊破裂，全身多處骨折，已無呼吸心跳，明顯死亡，未送醫。

警方獲報派員封鎖現場採證調查，查出死者為70多歲的郭姓老婦人，並在頂樓發現疑似郭婦的鞋子及包包，現場無異常跡證，初步排除外力介入，報請檢察官相驗，釐清死因。