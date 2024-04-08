聽新聞
test
0:00 / 0:00
老婦人疑從高樓墜地死亡 警採證並報請檢察官相驗死因
基隆市1名老婦人，今天被人發現疑從高樓的頂樓跌落地面，當場死亡。警方在頂樓找到老婦人的鞋子和包包，報請基隆地檢署檢察官相驗死因，並調查墜樓原因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午接獲報案，安樂區樂利二街一處大型社區有人墜樓。消防人員趕到現場時，發現患者頭部受到撞擊破裂，全身多處骨折，已無呼吸心跳，明顯死亡，未送醫。
警方獲報派員封鎖現場採證調查，查出死者為70多歲的郭姓老婦人，並在頂樓發現疑似郭婦的鞋子及包包，現場無異常跡證，初步排除外力介入，報請檢察官相驗，釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言