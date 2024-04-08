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東港失聯漁船返航了 海巡調查失聯原因「發電機故障」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣東港籍「鴻興漁」號漁船3日失聯，經過6天，今天海巡署巡護七號中五在貓鼻頭西南方4浬發現，伴護鴻興漁號返航，海巡署表示，初步了解該漁船是因為發電機故障，導致無法通聯，家屬獲悉後，放下心中大石頭，心情猶如洗三溫暖，大家都鬆了一口氣。

海巡表示，今天上午11點25分，在巡護七號在貓鼻頭西南方45浬處海域，發現「鴻興漁」號漁船，並伴護返航。海巡署艦隊分署增派第十四恆春海巡隊PP-3550艇，今日下午1時許，在貓鼻頭西南西方37浬處海域登上「鴻」船，確認船長及2名印尼籍船員均平安，初步了解該船是因發電機故障，致無法通聯，後續將由巡防艇伴護返航。

陳姓船長父親今下午獲悉兒子平安，他說，心中大石頭放下了，不然太太一直哭，大家都很煩惱。今天午睡他也睡不著，後來知道找到了，就趕緊起床。附近鄰居獲悉船長平安，也跑來關心。

陳姓船長父親說，兒子出海只要有空都會打電話，可能是船上機械壞掉了，這次出海有裝了新的機器設備，花了4、5萬元機器，突然壞掉無法聯絡，加上海上氣候，海浪很大，擔心被浪打壞。

陳姓船長大女兒說，下午1點多接到海巡署通知，父親平安正在回來途中，「很開心終於找到爸爸了」，大家都鬆了一口氣，爸爸沒有帶充電器出去，導致沒有辦法聯絡漁業電台、家人，預計今晚間或明天回來，希望爸爸下次不要再忘記帶充電器。

屏東縣東港籍「鴻興漁」船失聯六天，海巡署巡護七號今天發現後，確認船上3人人員均安。記者劉星君／攝影
屏東縣東港籍「鴻興漁」船失聯六天，海巡署巡護七號今天發現後，確認船上3人人員均安。記者劉星君／攝影
海巡隊今天上午搜尋情況。圖／海巡署提供
海巡隊今天上午搜尋情況。圖／海巡署提供
陳姓船長的父親獲悉兒子一切平安，放下心中大石頭。記者劉星君／攝影
陳姓船長的父親獲悉兒子一切平安，放下心中大石頭。記者劉星君／攝影
陳姓船長的父親獲悉兒子一切平安，放下心中大石頭。記者劉星君／攝影
陳姓船長的父親獲悉兒子一切平安，放下心中大石頭。記者劉星君／攝影
陳姓船長的父親獲悉兒子一切平安，放下心中大石頭。記者劉星君／攝影
陳姓船長的父親獲悉兒子一切平安，放下心中大石頭。記者劉星君／攝影

失聯 海巡署

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