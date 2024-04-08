快訊

黃子佼曾獲傑出校友悄遭除名 世新大學證實：連假緊急開會決議

下班注意！新北台65線北向泰山段火燒車 後方嚴重回堵數公里

五間屋不見失聯星籍夫妻...家屬趕抵花蓮供2人衣物 盼搜救犬找到人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一周賺3萬 BMW白牌計程車化身「移動機房」助詐850萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局透過打詐中心情資分析，發現有歹徒載運移動DMT設備（俗稱貓池）在中彰投地區活動，以讓詐騙集團以亂槍打鳥方式，詐騙不特定的被害人，刑事局中打分析發話基地台等情資後，鎖定陳姓白牌計程車司機涉案，上月中旬收網抓人，陳辯稱是在網路應徵工作遭吸收，每周可賺3萬元，但只領一周即落網，全案依詐欺罪移送檢方後，檢方命陳以3萬元交保。

刑事局打擊詐欺犯罪中心分析「猜猜我是誰」、「假冒機構（公務員）詐財」被害案件，發現有移動式DMT（數位節費器、俗稱貓池）詐騙機房，在中彰投地區活動，刑事局將情資交給中打二隊偵辦後，報請台中地檢署端股檢察官何采蓉指揮偵辦。

檢警利用基地台的發話位置，以及路口監視器等科技設備，循線查出涉案陳姓男子所使用的BMW車輛，展開追查，今年3月11日在彰化員林將陳逮捕歸案，查扣DMT設備1批、數百張人頭門號卡、手機及車輛等證物。

經查，涉案的陳姓男子（24歲）是白牌計程車司機，但今年初在網路應徵工作時，被詐騙集團吸收，以每周3萬元的酬勞，駕駛BMW轎車載運詐騙集團的移動式DMT設備，另將DMT前端設備卡池，置放在租屋處以抽換人頭門號卡，陳在公園與詐騙集團的上手面交酬勞、維護設備。

警方初步清查，遭詐欺被害民眾有10人，詐騙金額達850萬餘元，全案警詢後解送台中地方檢察署偵辦，檢方訊問後命陳以3萬元交保。

刑事局呼籲，要民眾多關心、提醒身邊年長親友，以識詐關鍵語「假冒姪子、外甥叫姑姑、舅舅」、「換電話號碼加LINE聯絡」、「警察通知個人資料遭冒用」、「醫院通知有人冒領藥，申請補助」及「檢察官要監管帳戶」等，以防範「猜猜我是誰」及「假冒機構(公務員)詐財」等詐騙手法，請民眾小心求證或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。

彰化縣陳姓男子是白牌司機，兼差替詐騙集團擺放DMT設備，詐騙民眾，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣陳姓男子是白牌司機，兼差替詐騙集團擺放DMT設備，詐騙民眾，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣陳姓男子是白牌司機，兼差替詐騙集團擺放DMT設備，詐騙民眾，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣陳姓男子是白牌司機，兼差替詐騙集團擺放DMT設備，詐騙民眾，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣陳姓男子是白牌司機，兼差替詐騙集團擺放DMT設備，詐騙民眾，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣陳姓男子是白牌司機，兼差替詐騙集團擺放DMT設備，詐騙民眾，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

計程車司機 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

中友百貨彰化店動工 被影城耽誤的光復郵局改建重新出發

彰化北斗首座風雨籃球場動土 2025年2月完工

沒格鬥賽！大甲媽祖慢6小時進彰化城 平靜通過「一級戰區」

供應大甲媽香客呷免驚50年 遶境沿途最美風景在彰化

相關新聞

高雄男車禍自撞「全裸」逃下車！急護重要部位…父母不解 網友全看傻

高雄橋頭區27歲蘇姓男子6日開車失控，在橋頭區撞上一間建材行後起火，蘇男成功脫困，但近日脫困影片在網路瘋傳，蘇下車時「全...

新北台65線北向泰山段火燒車 後方嚴重回堵數公里

新北市台65線快速公路北向1.3公里泰山出口前方，下午5時40分傳出火燒車造成交通中斷，消防隊獲報趕抵，已於晚間6時回報...

不滿被碎念持刀砍傷63歲父 屏東逆子殺人未遂遭法辦

屏東新園鄉余姓男子涉嫌持刀攻擊父親，東港警方獲報逮捕犯嫌，被害人送醫無生命危險；全案後依殺人未遂罪及家庭暴力罪移送屏東地...

東港失聯漁船返航了 海巡調查失聯原因「發電機故障」

屏東縣東港籍「鴻興漁」號漁船3日失聯，經過6天，今天海巡署巡護七號中五在貓鼻頭西南方4浬發現，伴護鴻興漁號返航，海巡署表...

白牌車司機黑吃黑！劫詐騙車手9萬贓款 4嫌遭起訴、3嫌在逃

彰化某車行白牌車班長、司機與5名同夥密謀打劫2名詐騙集團車手，趁車手搭白牌車，攔車持槍搶走新台幣9萬元贓款，檢方依強盜等...

影／一周賺3萬 BMW白牌司機化身「移動機房」助詐850萬

刑事局透過打詐中心情資分析，發現有歹徒載運移動DMT設備（俗稱貓池）在中彰投地區活動，以讓詐騙集團以亂槍打鳥方式，詐騙不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。