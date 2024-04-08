影／一周賺3萬 BMW白牌計程車化身「移動機房」助詐850萬

刑事局透過打詐中心情資分析，發現有歹徒載運移動DMT設備（俗稱貓池）在中彰投地區活動，以讓詐騙集團以亂槍打鳥方式，詐騙不特定的被害人，刑事局中打分析發話基地台等情資後，鎖定陳姓白牌計程車司機涉案，上月中旬收網抓人，陳辯稱是在網路應徵工作遭吸收，每周可賺3萬元，但只領一周即落網，全案依詐欺罪移送檢方後，檢方命陳以3萬元交保。

刑事局打擊詐欺犯罪中心分析「猜猜我是誰」、「假冒機構（公務員）詐財」被害案件，發現有移動式DMT（數位節費器、俗稱貓池）詐騙機房，在中彰投地區活動，刑事局將情資交給中打二隊偵辦後，報請台中地檢署端股檢察官何采蓉指揮偵辦。

檢警利用基地台的發話位置，以及路口監視器等科技設備，循線查出涉案陳姓男子所使用的BMW車輛，展開追查，今年3月11日在彰化員林將陳逮捕歸案，查扣DMT設備1批、數百張人頭門號卡、手機及車輛等證物。

經查，涉案的陳姓男子（24歲）是白牌計程車司機，但今年初在網路應徵工作時，被詐騙集團吸收，以每周3萬元的酬勞，駕駛BMW轎車載運詐騙集團的移動式DMT設備，另將DMT前端設備卡池，置放在租屋處以抽換人頭門號卡，陳在公園與詐騙集團的上手面交酬勞、維護設備。

警方初步清查，遭詐欺被害民眾有10人，詐騙金額達850萬餘元，全案警詢後解送台中地方檢察署偵辦，檢方訊問後命陳以3萬元交保。