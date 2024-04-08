影／淡水警員攔車遭衝撞摔倒受傷 今晨至基隆逮捕2條通緝肇逃嫌犯

新北市淡水分局警員王翰祥昨晚欲攔查1輛車牌刻意塗黑的轎車，遭拒檢衝撞導致摔傷送醫。專案小組今天上午循線追到基隆市逮捕肇逃駕駛24歲王姓男子，發現他是基隆地檢署發布的恐嚇取財、妨害自由通緝犯。

賢孝派出所警員王翰祥（26歲，警專35期，從警6年）昨晚6時許執行清明連假交通疏導勤務，騎機車路過淡水區淡金路五段，發現1輛轎車疑似刻意將牌照塗黑，便追上前示意停車受檢。

對方不但拒檢，還衝撞警用機車，肇事後往基隆方向逃逸，造成警員王翰祥摔車跌倒肢體多處擦挫傷，由救護車送至淡水馬偕醫院包紮，沒有大礙。

專案小組事後調閱監視器，發現肇逃車輛當時含駕駛共有3人，昨天深夜11時26分循線追到基隆市暖暖區過港路，查獲25歲陳姓女車主和23歲楊姓男子，經同意搜索車輛，未發現違法物品，2人供稱事發時是另1名王姓男子開車。