我是你的眼！桃警信義區追通緝犯 路口見視障男暖伸援

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聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區警方昨上午追查一名詐欺通緝犯，驅車前往台北市信義區民宅，途中在路口發現一名視障男子在綠燈前不敢前進，警方立刻下車熱心攙扶及指揮交通，得知男子因無法辨別綠燈剩餘秒數因此遲遲不敢通過，幸好遇上員警幫忙，最終2警不但完成好事一樁，也順利將追查的通緝犯帶回偵辦。

桃園龜山大坑派出所員警昨上午9點多，循線追查一名藏匿在台北市信義區民宅的56歲陳姓詐欺通緝犯，前往逮捕陳嫌途中經過信義路四段與光復南路的大馬路口，陳員眼尖見一名視障男子持手杖在燈號轉綠後仍猶豫不敢踏出步伐，便立刻上前關心，發現男子雖能憑藉車流聲辨別號誌時相，卻因無法得知綠燈剩餘秒數而裹足不前。

對此女警主動上前表明身分並熱心協助，另名員警也隨即下車幫忙指揮交通，讓男子終於鬆了一口氣，安心在女警攙扶下通過馬路，並且頻頻向警方道謝，直呼人間溫情無所不在。隨後2警持續追查陳姓詐欺通緝犯的下落，最終順利將人查獲並帶回派出所，全案依法偵辦。

2名員警一人陪著視障男子通過信義路四段與光復南路的大馬路口，另名員警協助指揮交通。記者周嘉茹／翻攝
2名員警一人陪著視障男子通過信義路四段與光復南路的大馬路口，另名員警協助指揮交通。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山警方到台北市信義區查緝通緝犯，途中發現一名視障男子在路口綠燈躊躇不前，趕緊下車幫忙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山警方到台北市信義區查緝通緝犯，途中發現一名視障男子在路口綠燈躊躇不前，趕緊下車幫忙。記者周嘉茹／翻攝
視障男子安心在女警攙扶下通過馬路，並且頻頻向警方道謝，直呼人間溫情無所不在。記者周嘉茹／翻攝
視障男子安心在女警攙扶下通過馬路，並且頻頻向警方道謝，直呼人間溫情無所不在。記者周嘉茹／翻攝

詐欺 通緝

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