我是你的眼！桃警信義區追通緝犯 路口見視障男暖伸援

桃園市龜山區警方昨上午追查一名詐欺通緝犯，驅車前往台北市信義區民宅，途中在路口發現一名視障男子在綠燈前不敢前進，警方立刻下車熱心攙扶及指揮交通，得知男子因無法辨別綠燈剩餘秒數因此遲遲不敢通過，幸好遇上員警幫忙，最終2警不但完成好事一樁，也順利將追查的通緝犯帶回偵辦。

桃園龜山大坑派出所員警昨上午9點多，循線追查一名藏匿在台北市信義區民宅的56歲陳姓詐欺通緝犯，前往逮捕陳嫌途中經過信義路四段與光復南路的大馬路口，陳員眼尖見一名視障男子持手杖在燈號轉綠後仍猶豫不敢踏出步伐，便立刻上前關心，發現男子雖能憑藉車流聲辨別號誌時相，卻因無法得知綠燈剩餘秒數而裹足不前。