高雄捷運站見「人造瀑布」 警方尋獲尿尿男他這麼說

網傳有男子在高雄捷運西子灣站電扶梯製造「人造瀑布」，竟「邊搭邊尿尿」，令民眾作噁。高雄市警捷運隊查出男子身分，今天上午找去他家，依違反「大眾捷運法」開罰。

今天上午9時，警方到高雄市鼓山區宋姓男子（50歲）住處找到他，警方示出畫面，宋承認是他在捷運站電扶梯尿尿，稱他「尿急忍不住」才在電扶梯上小便，警方立即依違反「大眾捷運法」第50條規開罰，可處新台幣1500元至7500元罰鍰，並告誡不可再犯。