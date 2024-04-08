高雄捷運站見「人造瀑布」 警方尋獲尿尿男他這麼說
網傳有男子在高雄捷運西子灣站電扶梯製造「人造瀑布」，竟「邊搭邊尿尿」，令民眾作噁。高雄市警捷運隊查出男子身分，今天上午找去他家，依違反「大眾捷運法」開罰。
今天上午9時，警方到高雄市鼓山區宋姓男子（50歲）住處找到他，警方示出畫面，宋承認是他在捷運站電扶梯尿尿，稱他「尿急忍不住」才在電扶梯上小便，警方立即依違反「大眾捷運法」第50條規開罰，可處新台幣1500元至7500元罰鍰，並告誡不可再犯。
宋姓男子4月5日下午5時許搭乘捷運在高雄捷運西子灣站下車，他由2號出口搭電扶梯要離站，卻在電扶梯上小解，在他後方的民眾發現，錄影並張貼社群網站，引起網路議論，稱「太噁了吧」、「超噁⋯這種真的適合原地被電死」。警方根據社群貼文，調閱相關監錄系統畫面，查出宋姓男子的身分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言