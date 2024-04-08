快訊

花蓮強震後首上課日 宜蘭澳花國小教室天花板崩落災況曝

丈夫中風三次、得八個癌症 她是如何撐過22年的照護者生活？

黃光國教授萬言書批教改都說中 李家同拋解方：恢復聯招

高雄捷運站見「人造瀑布」 警方尋獲尿尿男他這麼說

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳有男子在高雄捷運西子灣站電扶梯製造「人造瀑布」，竟「邊搭邊尿尿」，令民眾作噁。高雄市警捷運隊查出男子身分，今天上午找去他家，依違反「大眾捷運法」開罰。

今天上午9時，警方到高雄市鼓山區宋姓男子（50歲）住處找到他，警方示出畫面，宋承認是他在捷運站電扶梯尿尿，稱他「尿急忍不住」才在電扶梯上小便，警方立即依違反「大眾捷運法」第50條規開罰，可處新台幣1500元至7500元罰鍰，並告誡不可再犯。

宋姓男子4月5日下午5時許搭乘捷運在高雄捷運西子灣站下車，他由2號出口搭電扶梯要離站，卻在電扶梯上小解，在他後方的民眾發現，錄影並張貼社群網站，引起網路議論，稱「太噁了吧」、「超噁⋯這種真的適合原地被電死」。警方根據社群貼文，調閱相關監錄系統畫面，查出宋姓男子的身分。

宋姓男子在高雄捷運西子灣站電扶梯上尿尿。圖／擷取自記者爆料網
宋姓男子在高雄捷運西子灣站電扶梯上尿尿。圖／擷取自記者爆料網
警方今天找到在高雄捷運西子灣站電扶梯上尿尿的宋姓男子。記者林保光／翻攝
警方今天找到在高雄捷運西子灣站電扶梯上尿尿的宋姓男子。記者林保光／翻攝

捷運 高雄市

延伸閱讀

「水肥車」國1高雄端翻覆 警強忍惡臭排除事故

影／高雄轎車變換車道撞「三貼」機車 騎士父女3傷

國1北上高雄端「水肥車」翻覆水肥溢出飄異味車流回堵

花蓮、高雄山區大雨特報！留意短延時強降雨 慎防坍方落石

相關新聞

連燒12小時 南亞林口廠大火飄惡臭擾鄰

台塑集團南亞塑膠位於新北市泰山區的工廠昨凌晨發生火警，巨量黑煙直衝雲霄，周邊包括林口、泰山、新莊、五股、龜山等地居民都聞...

屏縣東港籍漁船3日失聯至今 家屬擔心盼加快搜尋腳步

屏東縣東港籍「鴻興漁號（CT2-5600）」漁船3日花蓮地震後失聯，焦慮家屬6日求助縣府及立委徐富癸，徐富癸第一時間要求...

高雄捷運站見「人造瀑布」 警方尋獲尿尿男他這麼說

網傳有男子在高雄捷運西子灣站電扶梯製造「人造瀑布」，竟「邊搭邊尿尿」，令民眾作噁。高雄市警捷運隊查出男子身分，今天上午找...

女子開車墜台南安平運河 被救起送醫急救

台南市安平區林默娘公園旁運河水域，上午有輛黑色車在上午9點10分墜運河，恰巧一名李姓市民目擊報案搶救，安平等消防分隊人員...

「水肥車」國1高雄端翻覆 警強忍惡臭排除事故

高雄68歲王姓男子駕駛「水肥車」，今上午9時18分許在國道一號南下366公里處翻覆，王男車上載運的「水肥」因翻覆溢出路面...

影／抬頭一看嚇死….候車亭風扇燒成火球 司機拿滅火器滅火

基隆市仁二路公車循環站候車亭的電風扇，今天上班尖峰時段起火燃燒，等車民眾連忙避開。1名公車司機及時使用車上滅火器把火撲滅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。