輪胎冒煙！ 貨櫃車進國3西湖休息站自行滅火失敗 全面燃燒

國道3號西湖休息站大貨車停車場，今天凌晨2點左右發生一起曳引車貨櫃起火燃燒事故，火勢燃燒猛烈。圖／民眾提供

國道3號西湖休息站大貨車停車場，今天凌晨2點左右發生一起曳引車貨櫃起火燃燒事故，消防人車獲報後趕赴現場，40呎貨櫃已遭火勢猛烈竄燒，所幸火勢迅速被撲滅，沒有人員傷亡；現場車頭逃過火劫，但載運的貨物因開櫃灌救滅火全泡了湯，起火原因有待調查釐清。

62歲李姓駕駛向消防人員說，他駕駛貨櫃車，從桃園國際機場出發，準備要送貨到高雄小港，南下行經國3後龍交流道時，發現後方拖曳子車的輪胎冒煙，見西湖休息站就在前方不遠，強撐開進西湖休息站進入停車場後，趕緊把車頭與貨櫃子車分開，不久後方貨櫃子車輪胎附近就開始起火；緊接著他拿滅火器滅火，但不見功效，眼見火勢越燒越大還燒到貨櫃，才撥打119請求協助。