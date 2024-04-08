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影／高雄轎車變換車道撞「三貼」機車 騎士父女3傷
高雄市苓雅區中正一路昨天晚間發生汽車擦撞機車車禍，鐘姓女子疑不當變換車道，擦撞郭姓男子的機車，致郭與2名女兒摔車受傷，郭也因超載須吃罰單。確實肇事原因由警方調查。
昨晚6時許，鐘姓女子（31歲）駕駛白色轎車，沿苓雅區中正一路西向東方向行駛，鐘女向右變換車道，撞擊右邊郭姓男子（51歲）的機車；郭男因「三貼」超載19歲、12歲，他與2個女兒摔車受傷。
警方據報到場，將郭姓父女送醫，父女3人僅手腳擦挫傷，已無大礙。員警對鐘女及郭男酒測，都沒酒精反應。
警方調閱監錄系統畫面，初步得知是為鐘女變換車道未禮讓直行車肇禍，依道路交通管理處罰條例規定，在多車道不依規定駕車開罰，可處600元至1800元元罰鍰，但郭男因機車違規三載，處300元至600元罰鍰。確實肇責由交通大隊釐清。
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