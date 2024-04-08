影／花蓮強震當天出港 屏東東港籍漁船失聯 海巡持續搜尋

屏東縣東港籍漁船鴻興漁號CT2-5600，強震當天3日上午8點46分從鹽埔漁港出港後，當日下午1點過後失聯。家屬焦急6日通報，7日在縣長周春米粉專留言，請大家幫忙協尋。海巡署表示，6日接獲漁業署災害通報單後即展開搜尋，目前尚未有具體進展。

鴻興漁號失聯前定位在貓鼻頭西方18.5浬，陳姓船長的女兒說，爸爸是3日出港，爸爸幾乎每天都會打一通電話給阿公阿嬤報平安，前幾天阿公阿嬤都沒接到電話，以為剛出港沒訊號，就想說再等一下，過兩、三天都沒打，6日她們才知道父親失聯多天，趕緊報案。

「家裡人很著急」，陳姓船長女兒說，6日向海巡、立委等求助詢問。船長家屬7日也在縣長周春米臉書粉專留言，「0403地震後失聯，通報家人只能無助等待，請縣長救救命，是否能派直升機或其他資源協尋」。

縣府農業處表示，鴻興漁號CT2-5600是鮪延繩釣，船上有陳姓船長、2名印尼籍漁工共3人，強震3日上午8點46分從鹽埔漁港出港後，下午1點最後定位在貓鼻頭西方18浬，之後失聯。