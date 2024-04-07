味道還沒散！受泰山南亞塑膠工廠火災影響 明天這6區恐有異味

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新北市泰山區南亞塑膠工廠火警，雖然火勢已經撲滅，但濃煙仍持續，新北環保局今日晚間根據氣象署預報，風向由東風轉為西北偏北風，依據擴散模式模擬，明天8日上午6時至下午5時，異味可能影響範圍將包含林口區、泰山區、新莊區、樹林區、板橋區、土城區，提醒民眾注意。

新北市環保局表示，請敏感族群如照顧或養護中心、醫院病患及長者，大專院校及高中國中小同學多加留意，於上班或上課時請全程配戴口罩並緊閉門窗，避免於下風處受異味或煙霧影響衍生呼吸道疾病。

7日晚上9時至明日早上6時，環保局依擴散模式模擬，可能受影響範圍為泰山區、林口及桃園龜山區，也請所在區域民眾持續緊閉門窗，並留意空氣變化。