快訊

又搖了！18:01全台有感規模5.4地震 最大震度4級

馬英九乘高鐵抵達北京！國台辦副主任潘賢掌月台迎接 受陸方「1舉動」禮遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開保時捷衝入軌道！高雄男酒測值超標3倍遭逮 輕軌一度停駛

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

高雄30歲林姓男子今下午4時許駕駛保時捷「MACAN S」休旅車，行經鼓山區大順一路時，轎車突然衝上輕軌軌道，撞倒一棵行道樹才停下，車頭幾乎全毀，林男嘴角流血，意識清楚，警方到場後，聞到林全身酒味，呼氣酒測值高達每公升0.74毫克，被警方逮捕後正帶回派出所製作筆錄。

據目擊民眾指出，林當時疑似從大順一路正準備迴轉，但車輛卻突然暴衝，直接闖入輕軌軌道，還好當時沒有列車經過，林只撞到行道樹，沒有造成人員傷亡。

事故一度造成輕軌列車停駛，經高捷人員協助排除倒塌路樹後，已恢復正常運作，但林男違規酒駕肇事，呼氣酒測值達每公升0.74毫克，已達酒醉程度，全案將朝公共危險罪偵辦，肇事原因則由警方測繪釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子駕駛保時捷轎車衝入輕軌軌道，撞斷路樹，林呼氣酒測值達每公升0.74毫克，全案將朝公共危險罪偵辦。記者張議晨／攝影
林姓男子駕駛保時捷轎車衝入輕軌軌道，撞斷路樹，林呼氣酒測值達每公升0.74毫克，全案將朝公共危險罪偵辦。記者張議晨／攝影
林姓男子駕駛保時捷轎車衝入輕軌軌道，還撞斷路樹。取自臉書粉絲頁「高雄點」
林姓男子駕駛保時捷轎車衝入輕軌軌道，還撞斷路樹。取自臉書粉絲頁「高雄點」
林姓男子駕駛保時捷轎車衝入輕軌軌道，林呼氣酒測值達每公升0.74毫克，全案將朝公共危險罪偵辦。記者張議晨／攝影
林姓男子駕駛保時捷轎車衝入輕軌軌道，林呼氣酒測值達每公升0.74毫克，全案將朝公共危險罪偵辦。記者張議晨／攝影
林姓男子駕駛保時捷轎車闖入軌道，呼氣酒測值達每公升0.74毫克，將依公共危險罪送辦。圖／民眾提供
林姓男子駕駛保時捷轎車闖入軌道，呼氣酒測值達每公升0.74毫克，將依公共危險罪送辦。圖／民眾提供

自撞 行道樹 輕軌

延伸閱讀

又是網路數位惹的禍！保時捷確認將於歐盟市場停產 718 Boxster、Cayman

高雄兒童節連假湧現出遊潮 市區住房率7成以上

賣得好利潤又高 法拉利和保時捷榮登汽車品牌利潤前段班

搭乘輕軌踩點柴山休憩廊道 收藏城市風光

相關新聞

異味仍飄散林口、泰山、龜山 新北南亞塑膠工廠火警影響空氣品質

新北市泰山區南亞塑膠工廠7日發生火災，新北環保局持續監控空氣變化，根據擴散模擬結果，今下午影響範圍主要為林口、桃園龜山、...

禮讓鳴笛救護車卻遭追撞 高雄女騎士頭破血流「上了另輛救護車」

朱姓女子今天中午騎機車行經高雄市前金區市中一路市警局門口，見救護車鳴笛通過路口，朱減速禮讓，但後方莫姓女子未注意前方狀況...

燃燒12小時通報熄滅！南亞塑膠林口廠火災燃燒860餘坪 持續降溫排煙

位於新北市泰山區的南亞塑膠廠火警，自凌晨2時持續燃燒12個小時，至下午2時25分通報熄滅，但仍有大量濃煙直衝雲霄，消防局...

南亞林口成品倉庫火警 初估財損1,430萬元、幸無人傷亡

南亞塑膠（1303）林口廠區 CPP 工廠之成品倉庫7日凌晨2時左右發生火警。公司表示，目前初估損失PP（聚丙烯）100...

南亞林口二廠大火濃煙未散 桃市環保局示警2地空品

新北市泰山區南亞塑膠林口二廠今晨發生火警，鄰近林口的桃園市龜山區至今仍可見黑色濃煙直竄天際。桃園市環保局表示，已派遣稽查...

搜救犬「Roger」花蓮震災立功 一見陳其邁秒變破壞王

高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，成功找到三名遭土石掩埋的遊客遺體，今「Roger」任務結束返家，市長陳其邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。