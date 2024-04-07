開保時捷衝入軌道！高雄男酒測值超標3倍遭逮 輕軌一度停駛

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高雄30歲林姓男子今下午4時許駕駛保時捷「MACAN S」休旅車，行經鼓山區大順一路時，轎車突然衝上輕軌軌道，撞倒一棵行道樹才停下，車頭幾乎全毀，林男嘴角流血，意識清楚，警方到場後，聞到林全身酒味，呼氣酒測值高達每公升0.74毫克，被警方逮捕後正帶回派出所製作筆錄。

據目擊民眾指出，林當時疑似從大順一路正準備迴轉，但車輛卻突然暴衝，直接闖入輕軌軌道，還好當時沒有列車經過，林只撞到行道樹，沒有造成人員傷亡。

事故一度造成輕軌列車停駛，經高捷人員協助排除倒塌路樹後，已恢復正常運作，但林男違規酒駕肇事，呼氣酒測值達每公升0.74毫克，已達酒醉程度，全案將朝公共危險罪偵辦，肇事原因則由警方測繪釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康