聽新聞
test
0:00 / 0:00
開保時捷衝入軌道！高雄男酒測值超標3倍遭逮 輕軌一度停駛
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
高雄30歲林姓男子今下午4時許駕駛保時捷「MACAN S」休旅車，行經鼓山區大順一路時，轎車突然衝上輕軌軌道，撞倒一棵行道樹才停下，車頭幾乎全毀，林男嘴角流血，意識清楚，警方到場後，聞到林全身酒味，呼氣酒測值高達每公升0.74毫克，被警方逮捕後正帶回派出所製作筆錄。
據目擊民眾指出，林當時疑似從大順一路正準備迴轉，但車輛卻突然暴衝，直接闖入輕軌軌道，還好當時沒有列車經過，林只撞到行道樹，沒有造成人員傷亡。
事故一度造成輕軌列車停駛，經高捷人員協助排除倒塌路樹後，已恢復正常運作，但林男違規酒駕肇事，呼氣酒測值達每公升0.74毫克，已達酒醉程度，全案將朝公共危險罪偵辦，肇事原因則由警方測繪釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言