海巡隊員買午餐見海洋廣場有人呼救 下水救人

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

基隆市1名中年男子今午被人發現，掉落到海洋廣場旁的基隆港水域。外出買午餐，正準備回艇上備勤的海巡隊員林詣軒，跳下水將他救起時，男子已無呼吸心跳，送醫不治。男子身上無證件，身分和落水原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點16分接獲報案，海洋廣場旁的小艇碼頭海面有人溺水，消防局派遣人車前往救護，抵達時落水男子已被林詣軒和其他民眾合力拉上岸，並有人正在施作心肺復甦術（CPR）搶救。

溺水男子被上上岸時無呼吸、心跳，腹部腫脹，消防局救護人員接手搶救，將自動心肺復甦機（LUCAS）架設在他的身上，並由救護車送往衛生福利部基隆醫院，醫師急救無效，宣告不治。

跳下海中救人的林詣軒是海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊員，服勤的海巡艦停泊在基隆港西2碼頭。昨天中午他趁著備勤時間外出購買午餐，回程時聽到有外國人大喊有人落水，視線朝港域看過去，發現有名男子漂浮在小艇碼頭旁水面，已口吐白沫，當下跳下海中救援。

林詣軒和其他民眾合力救人，港警及海關人員也到場支援，過程中林詣軒的手、腳因碰撞岸邊岩石受傷。消防局將溺者送醫後，林詣軒在小艇碼頭清洗傷口，表示不礙事，很 希望能將人命救回來。