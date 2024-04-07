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影／花蓮地震中橫東段搶通！天祥44人脫困 餐廳員工：比921還可怕

邊開車邊講手機 蘆洲麵包車撞斷消防栓不斷噴水

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新北市今天上午10時許有1名47歲廖姓男子，駕駛小廂型車經蘆洲區長興路50巷時，邊開車邊接聽行動電話而未注意車前狀況，撞斷路旁消防栓造成水源不斷湧出，人未受傷。

消防隊獲報趕抵，先用制水閥關閉管線再通報自來水公司維修，交通違規部分由警方處理。新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，開車請遵守交通規則，保持專注、勿手持接聽電話，若發生車禍造成人員受傷，應立即撥打119請救護人員協助就醫，切勿勉強繼續駕駛。

廂型車撞斷消防栓造成水源不斷湧出浪費，47歲男駕駛聲稱因為邊開車邊接聽行動電話而未注意車前狀況。記者林昭彰／翻攝
廂型車撞斷消防栓造成水源不斷湧出浪費，47歲男駕駛聲稱因為邊開車邊接聽行動電話而未注意車前狀況。記者林昭彰／翻攝
廂型車撞斷消防栓造成水源不斷湧出浪費，47歲男駕駛聲稱因為邊開車邊接聽行動電話而未注意車前狀況。記者林昭彰／翻攝
廂型車撞斷消防栓造成水源不斷湧出浪費，47歲男駕駛聲稱因為邊開車邊接聽行動電話而未注意車前狀況。記者林昭彰／翻攝
廂型車撞斷消防栓造成水源不斷湧出浪費，47歲男駕駛聲稱因為邊開車邊接聽行動電話而未注意車前狀況。記者林昭彰／翻攝
廂型車撞斷消防栓造成水源不斷湧出浪費，47歲男駕駛聲稱因為邊開車邊接聽行動電話而未注意車前狀況。記者林昭彰／翻攝

交通違規 消防隊

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