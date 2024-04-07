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高雄賓士駕駛精神不濟駛入對向 機車騎士衰被擊落受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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吳姓男子今天清晨駕駛賓士車行經高雄市中華三路，疑因剛下班精神不濟，駛入對向車道，將直行的機車騎士毛姓男子撞飛，毛摔落在地，手腳擦挫傷，幸意識清楚，送醫無大礙；吳經警方酒測雖無酒駕行為，得吞下至少罰600元罰單。

警方指出，吳姓男子今天清晨5時15分許駕駛賓士車沿中華三路南向車道行駛時，疑因剛下班導致精神不濟，突然駛入對向北上車道，當場將直行的機車騎士毛姓男子（37歲）撞飛在地。

毛倒地後，手腳多處擦挫傷；吳則未受傷，賓士車車頭毀損；警消獲報趕抵，救護人員檢視毛的傷勢，幸僅四肢多處擦挫傷且意識清楚，經送醫診治無大礙。

警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕情事；警方指出，該起交通事故初步調查，係吳男疲勞駕駛導致，後續將依道路交通管理處罰條例45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」違規舉發，可處600元至1800元罰鍰，詳細車禍肇責由警方釐清。

吳姓男子今天清晨駕賓士車行經高雄市中華三路，疑因剛下班精神不濟，駛入對向車道，機車騎士毛姓男子被撞飛受傷。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天清晨駕賓士車行經高雄市中華三路，疑因剛下班精神不濟，駛入對向車道，機車騎士毛姓男子被撞飛受傷。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天清晨駕賓士車（左，紅圈處）行經高雄市中華三路，疑因剛下班精神不濟，駛入對向車道，機車騎士毛姓男子（右，紅圈處）被撞飛受傷。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天清晨駕賓士車（左，紅圈處）行經高雄市中華三路，疑因剛下班精神不濟，駛入對向車道，機車騎士毛姓男子（右，紅圈處）被撞飛受傷。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天清晨駕賓士車行經高雄市中華三路，疑因剛下班精神不濟，駛入對向車道，機車騎士毛姓男子被撞飛受傷。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天清晨駕賓士車行經高雄市中華三路，疑因剛下班精神不濟，駛入對向車道，機車騎士毛姓男子被撞飛受傷。記者石秀華／翻攝

撞飛 車道 酒駕

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