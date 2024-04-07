台塑旗下南亞林口二廠大火 台塑：損失金額尚無法預估

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台塑集團南亞塑膠位於新北泰山的工廠今日凌晨發生火警，由於現場有數百噸塑膠原料，火勢雖已經控制，至仍未撲滅。台塑上午表示，南亞一級主管都在現場坐鎮，目前已知沒有造成人員傷亡，但仍有濃煙，因此還無法進入現場，而損失金額也還無法預估。