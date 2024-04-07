台塑旗下南亞林口二廠大火 台塑：損失金額尚無法預估
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
台塑集團南亞塑膠位於新北泰山的工廠今日凌晨發生火警，由於現場有數百噸塑膠原料，火勢雖已經控制，至仍未撲滅。台塑上午表示，南亞一級主管都在現場坐鎮，目前已知沒有造成人員傷亡，但仍有濃煙，因此還無法進入現場，而損失金額也還無法預估。
位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠廠今晨發生大火，火勢在凌晨3時30分左右已通報控制，但因廠房面積太大，廠內儲放大量 PP原料、聚丙烯原料、少量聚乙烯及紙箱，雖然火勢已控制不會擴大延燒，但廠內溫度仍然很高，只能持續射水降溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言