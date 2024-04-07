南亞塑膠林口二廠火勢尚未熄滅 消防持續射水降溫監控

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新北市消防局指出，南亞林口二廠為5層樓RC結構建築獨幢廠房，主要生產零食塑膠袋內膜、塑膠袋、塑料包裝紙等產品，並做為倉庫用途。1樓廠房於凌晨2時17分發生火警，燃燒面積達到2857平方公尺，沒有傳出人員受困。

新北市動員35個消防分隊，包括機器人3具、水庫車20輛、排煙車4輛、化學車4輛、空拍機1架等，桃園市支援水庫車2輛，共計已出動82車、220人前往搶救。

火勢在凌晨3時30分左右已通報控制，但因廠房面積太大，廠內儲放大量 PP原料、聚丙烯原料、少量聚乙烯及紙箱，雖然火勢已控制不會擴大延燒，但廠內溫度仍然很高，只能持續射水降溫。