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南亞塑膠林口二廠火勢尚未熄滅 消防持續射水降溫監控
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠廠大火，新北與桃園市消防局共出動82車、220人，部署9條水線滅火及周界防護，由於廠房面積很大且堆放原料多，目前仍持續射水降溫中。
新北市消防局指出，南亞林口二廠為5層樓RC結構建築獨幢廠房，主要生產零食塑膠袋內膜、塑膠袋、塑料包裝紙等產品，並做為倉庫用途。1樓廠房於凌晨2時17分發生火警，燃燒面積達到2857平方公尺，沒有傳出人員受困。
新北市動員35個消防分隊，包括機器人3具、水庫車20輛、排煙車4輛、化學車4輛、空拍機1架等，桃園市支援水庫車2輛，共計已出動82車、220人前往搶救。
火勢在凌晨3時30分左右已通報控制，但因廠房面積太大，廠內儲放大量 PP原料、聚丙烯原料、少量聚乙烯及紙箱，雖然火勢已控制不會擴大延燒，但廠內溫度仍然很高，只能持續射水降溫。
新北市消防局仍建議鄰近廠房及下風處，包括新莊、泰山、五股、林口、三重及桃園龜山等地區居民，盡量緊閉門窗留在室內，敏感族群建議戴口罩。
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