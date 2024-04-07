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婦人掃墓手機沒電求助派出所 一堂「健康保健」課回報警
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一名74歲婦人到台中市豐原警分局翁子派出所求助，她搭公車要掃墓，但坐過站，手機沒電身陷「通訊孤島」，請員警代為聯繫計程車，警方協助她手機充電期間，老婦化身健康講師，「開班授課」傳授在場年輕員警如何保健身體。
本月5日上午9點40分，74歲王姓老婦到豐原警分局翁子派出表示，希望警方協助聯繫計程車。她住神岡區，因逢清明節，準備供品要搭公車到豐原區南陽路的寺廟祭拜親友，途中她想起昔日和親友相處點滴，心情難過，竟不知公車已過站。
她在翁子派出所附近下車，要打電話叫計程車，沒想到平時少使用的手機已沒電無法使用，一時之間陷入「通訊孤島」，不知所措之際，路人提醒才到派出所求助。
警員張綺玲得知原委後，主動協助婦人手機充電，以備回程不時之需，手機充電期間，員警請王婦在派出所歇息與用茶，王婦言談間聊起自己年輕時工作，因無好好保健身體，致大小病不斷，開刀多次，特別提醒員警要趁年輕好好保養，並分享一些保健智慧。
她向年輕員警上起「健康保健」課程，分享平時要吃B群、葉黃素等健康食品，多拉筋等資訊，王婦說，她女兒已53歲，自己常提醒女兒要重視保養，但女兒卻充耳不聞，員警正要出勤到鄰近處所，主動協助王婦，載她到寺廟祭拜親人，並協助代為查詢返家的公車路線及乘車時刻。
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