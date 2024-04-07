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南亞林口二廠清晨大火 龜山飄塑膠味 桃園環保局現場稽查
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新北市泰山區南亞林口2廠今天凌晨3點發生大火，濃煙擴及泰山、五股、林口及新莊，靠近林口的桃園市龜山區也有民眾反映聞到刺鼻塑膠味，在國一行駛車輛都可見濃煙蔽天。桃園市環保局表示，目前接獲1件龜山民眾通報，稽查人員也已前往龜山下風處因應，環保局將持續了解。
新北泰山區南林路南亞塑膠林口廠今日凌晨發生火災，目前消防人員全力搶救中，異味也擴散到鄰近地區。住家在林口附近的龜山民眾提到，半夜就有聞到刺鼻塑膠味，現在天空也有點霧濛濛。
桃園市環保局表示，目前從擴散模式推估，影響範圍主要為新北市林口區，不過約凌晨4點開始，泰山、五股、三重、新莊以及桃園龜山亦受到影響，稽查人員已前往龜山下風處因應，目前以電子鼻與多用氣體偵測儀量測數值未有高濃度反應。
環保局表示，目前龜山有1位民眾通報，將持續了解，也提醒民眾先緊閉門窗，外出配戴口罩。
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