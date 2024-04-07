疑電動機車起火自燃 台南市民宅凌晨失火3人獲救

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台南市北區北門路二段237巷內一棟5樓透天民宅，今天凌晨4點21分疑因一樓充電中電動機車起火自燃冒出大量濃煙，隔壁鄰居發現火災後，叫醒屋主鄰居以滅火器撲滅火勢，屋內1男2女分別躲到2樓、4樓房間避難，消防人員以共生面罩提供氧氣，帶3人下樓後脫困。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨4點21分接獲民眾報案，位於北區北門路二段237巷內一棟5樓透天民宅失火，一樓竄出明火，屋內還有3人待救。中心出動公園、和緯、崇德等消防人車前往滅火，消防人員到場後發現火勢已自撲。原來是隔壁鄰居發現火警後，叫醒屋主打開一樓鐵捲門，鄰居以滅火器撲滅火勢。

消防人員說，屋主85歲董姓男子和妻子躲在2樓房間，女兒躲到4樓房間後方陽台，消防人員以共生面罩提供氧氣，先後帶3人下樓後脫困。