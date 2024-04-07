獨／高雄工人掛布條遇強風 工作梯上跌落頭撞地面不治

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高雄市仁武區昨天下午發生一起工安意外，一名戴姓工人在仁雄路站在工作梯上懸掛廣告布條時，一陣強風襲來，導致戴重心不穩，從梯上跌落，頭部撞擊地面，因大量出血當場無呼吸心跳，經送醫宣告不治。

據了解，受雇於新興區一家帆布行的戴姓工人（56歲），昨天中午在仁武區仁雄路上懸掛廣告布條，約近1時許，戴站在工作梯上作業時，疑一陣強風吹來，導致戴重心不穩當場摔落地面，因頭部朝下撞擊地面，當場頭破血流，倒臥血泊當中。

路人目擊戴男摔落地面當場昏迷，打119求救，救護人員到場後，發現戴已OHCA，無呼吸心跳，緊急施以CPR進行急救，後送高雄榮總急救，但仍因傷重宣告不治。