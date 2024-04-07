凌晨橫越國道1號 男遭5車撞死

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

男子橫穿國道慘遭高速駛來的車輛撞擊碾壓，當場慘死國道上，撞擊男子的自小客車車頭也毀損，駕駛飽受驚嚇。記者巫鴻瑋／翻攝

桃園六十五歲鄭姓男子，昨天凌晨搭乘計程車從新竹要北上返家，疑因要求司機提供充電線未果，兩人在國道一號湖口路段發生口角與肢體爭執，司機緊急停靠路肩，鄭男竟下車，橫穿車道去南下車道，卻接連被五車撞上，鄭男當場斃命，現場血肉模糊，畫面怵目驚心。

據了解，鄭男前天掃墓後，搭台鐵末班車北返，但該列車終點站是新竹，抵達新竹時已是半夜，只好轉搭計程車。未料過程中鄭男疑與司機爭執，計程車才剛過湖口交流道就停在路肩，鄭男隨即下車，從北上車道翻越中央分隔島到南下車道，發生這起意外。

國道警方昨天通知計程車司機到案，司機指出，鄭男上車後不久，便嚷嚷手機沒電無法聯絡親友，要求提供充電線給他，但當時車輛高速行駛在高速公路，無法立即回應要求，鄭男隨即破口大罵，甚至情緒愈發激動，還用手動粗。

司機表示，他擔心鄭男會從後座上前搶奪方向盤造成車輛失控，只好緊急停靠路肩，沒想到才剛停車，鄭男隨即自行開車門下車離去。

警方調查，鄭男下車後，沒有沿路肩步行下交流道，反而不知為何從北上車道跨越中央分隔島到南下車道，在快跑到對向路肩時，被迎面而來的自小客車撞飛、倒在外側車道，隨後又被路過的其他四輛車輾過，當場肢體破碎慘死。

由於鄭男並未酒醉，國道警方將再釐清他為何與司機發生爭執，同時追查到與鄭男發生碰撞的涉事車輛，調查事故原因。