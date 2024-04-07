被撒冥紙抗議疏失 台大醫：願充分說明

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台大醫院日前遭病患家屬撒冥紙。本報資料照片 台大醫院上月底遭病患家屬撒冥紙，指控院方疑似醫療疏失害死18歲兒子。一名台大醫師得知後感嘆是他服務25年第一遭；台大醫院指家屬陳述非實情，願進一步說明。此事震撼醫界，北市醫師公會表示「怎麼還會有這種狀況發生」？請家屬勿做不理性抗爭。衛生局也不支持並表示，衛生局調解成立具民事執行名義，未必要走上法院。

一名楊姓男子指控台大醫院，18歲兒子住院治療，過程疑似發生醫療疏失，最終不治，上月底他憤而到醫院門口撒冥紙，還要提告。他並表示，接受治療後，病情急轉直下，最終過世。

台大醫院表示，家屬對醫療過程的認知與事實有出入，曾多次嘗試與家屬聯繫，均遭拒絕。衛生局發函詢問，已正式回覆，能體諒家屬失去親人的心情，願意說明，但民眾撒冥紙已報案。

北市醫師公會發聲明指出，對病家失去至親的悲，感同身受，然而如此表達訴求會干擾常規醫療，損害其他民眾就醫權益，甚至恐違反醫療法而受罰，無助於解決事件。

國內醫療院所因醫療糾紛遭砸雞蛋、抬棺、撒冥紙，近年曾在彰化、新北上演。北市醫師公會理事長洪德仁說，台灣醫糾平均1年300多件，多數溝通協調都能解決，走到法院訴訟並不多。美國醫師通常會購買醫療糾紛相關保險，台灣醫界近年也跟進，但買醫療責任險的醫師不到1成。

衛生局醫事管理科長陳怡龍說，「醫療事故預防及爭議處理法」今年元旦上路，民眾若與醫院有爭議，可先向院方申訴，院方有義務向民眾妥善溝通說明並協調；若協調未果，可向衛生局申請調解，調解成立具民事執行名義。