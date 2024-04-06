50歲女子遇檢察官致電詐騙老梗 交付48萬、提款卡才驚覺上當
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桃園龍潭警分局日前接獲50歲徐姓女子報案，稱其接獲詐騙集團冒名佯稱地檢署檢察官來電，以民眾個人資料遭他人冒用而涉及刑案為案由，要求其銀行帳戶內存款應交由專人保管等語，徐女起初不疑有他，直接提領48萬元，並將自己的提款卡、密碼等一併交付給前來自己家中領取現金之詐欺集團成員，後經多方查證及友人規勸，才驚覺疑遭受詐騙，立即就近向龍潭警方報案。
龍潭警分局接獲報案後，立即成立專案小組積極展開調查，調閱周邊監視器影像及相關跡證，迅速於案發後2小時內，在桃園市八德區逮捕了涉嫌取款的35歲紀姓女車手，充分展現龍潭分局積極打擊犯罪的決心，同時查扣相關犯罪工具及證物，警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地方地檢署偵辦。
詐騙集團常利用民眾擔心遭到刑事案件起訴心理，誘導民眾須將存款、提款卡、黃金甚至是房屋謄本，交付假冒的員警、書記官或檢察官，常使用「證件遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加LINE定時回報」、「監管帳戶」並層層轉介其他機關主動聯繫，事實上聯繫人都是詐騙集團的一員。有接獲任何疑問電話，皆可撥打反詐騙專線165或至附近派出所諮詢。
龍潭警分局長張鶴瓊強調，本月持續執行雷霆除暴專案，並於5日晚間至6日凌晨舉辦全市性擴大臨檢威力掃蕩查獲公共危險案，展現警方淨化轄區治安的決心與毅力。警方也將持續向上溯源，剷除不法犯罪集團，保障民眾財產安全，以維護轄區治安及市民良好的生活環境。
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