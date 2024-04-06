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新北地院門口拖板車右轉未注意 腳踏車女騎士捲入車底爆頭慘死

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

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新北院檢門口今天發生一起死亡車禍，徐姓男子駕駛拖板車右轉時未注意右側有自行車，女騎士遭捲入車底爆頭當場慘死。警詢後今依過失致死罪嫌將徐男移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警方今天下午近2時獲報，土城區金城路二段在新北地院與地檢署大門口發生車禍，有人卡在車下受傷，員警及消防救護人員趕抵現場，發現肇事車輛為徐姓男子（59歲）所駕駛的拖板車，當時從青雲路準備右轉金城路二段往土城方向行駛，疑似未注意右前方有一輛自行車，直接撞倒，導致女士當場被捲入車底，遭輪胎輾過爆頭慘死。

由該於名女騎士已當場身亡未送醫，警方在道路兩端拉起封鎖線，由鑑識小組到場採證，釐清事發原因及相關肇事責任，才將死者移置市立板橋殯儀館冰存。據了解， 死者身上並無相關證件，確實身分有待進一步調釐清。涉嫌肇事拖板車司機徐男酒測值為零，警詢後今依過失致死罪嫌將徐男移送新北地檢署偵辦。

新北院檢門口今天發生一起死亡車禍，徐姓男子駕駛拖板車右轉時未注意右側有自行車，女騎士遭捲入車底爆頭當場慘死。記者王長鼎／翻攝
新北院檢門口今天發生一起死亡車禍，徐姓男子駕駛拖板車右轉時未注意右側有自行車，女騎士遭捲入車底爆頭當場慘死。記者王長鼎／翻攝
新北院檢門口今天發生一起死亡車禍，徐姓男子駕駛拖板車右轉時未注意右側有自行車，女騎士遭捲入車底爆頭當場慘死。記者王長鼎／翻攝
新北院檢門口今天發生一起死亡車禍，徐姓男子駕駛拖板車右轉時未注意右側有自行車，女騎士遭捲入車底爆頭當場慘死。記者王長鼎／翻攝
新北院檢門口今天發生一起死亡車禍，徐姓男子駕駛拖板車右轉時未注意右側有自行車，女騎士遭捲入車底爆頭當場慘死。記者王長鼎／翻攝
新北院檢門口今天發生一起死亡車禍，徐姓男子駕駛拖板車右轉時未注意右側有自行車，女騎士遭捲入車底爆頭當場慘死。記者王長鼎／翻攝

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