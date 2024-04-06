影／恐怖畫面曝光 台東老翁騎電動二輪車遭貨車撞飛無心跳

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台東市更生北路今天中午發生一起嚴重車禍，一名老翁騎乘電動二輪車出門，穿越馬路時遭一輛白色貨車從側面撞上，老翁傷重當場失去呼吸心跳，警方正釐清事故發生原因。

今天中午12點19分左右，店家監視器畫面拍下，年約80歲老翁騎乘電動二輪車橫越馬路，側邊突然有一輛小貨車疾駛而來，老翁連人帶車被推移至對向車道，老翁被撞後倒地不起，傷勢相當嚴重。