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影／恐怖畫面曝光 台東老翁騎電動二輪車遭貨車撞飛無心跳

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

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台東市更生北路今天中午發生一起嚴重車禍，一名老翁騎乘電動二輪車出門，穿越馬路時遭一輛白色貨車從側面撞上，老翁傷重當場失去呼吸心跳，警方正釐清事故發生原因。

今天中午12點19分左右，店家監視器畫面拍下，年約80歲老翁騎乘電動二輪車橫越馬路，側邊突然有一輛小貨車疾駛而來，老翁連人帶車被推移至對向車道，老翁被撞後倒地不起，傷勢相當嚴重。

目擊店家說，事發時聽見汽車發出刺耳喇趴聲，不久後出現疑似車子被往前推移的聲響，出門察看發現老翁倒地不起。

一名老翁騎乘電動二輪車出門，穿越馬路時遭一輛貨車從側面撞上，老翁當場失去呼吸心跳。記者徐白櫻／翻攝
一名老翁騎乘電動二輪車出門，穿越馬路時遭一輛貨車從側面撞上，老翁當場失去呼吸心跳。記者徐白櫻／翻攝

監視器

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