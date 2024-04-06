影／高雄男酒後不滿管理員開門慢幹譙 4人上演全武行慘了

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蔡姓男子上月底酒後返回高雄市住家，因大樓深夜門禁，蔡嫌岳姓管理員開門過慢，辱罵三字經，岳不堪受辱，持棍攻擊蔡，蔡的2名友人見狀出手相助，4人打成一團，警方獲報到場，雖4人均不提傷害告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法移送裁處。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，片中2名男子站在高雄市鳳山文化西路的一棟大樓管理室外，只見身穿白衣黑褲的男子不斷朝管理室的管理員叫囂、怒罵三字經，一旁的男子抱住白衣男試圖勸阻。

管理員被白衣男一連串的三字經問候激怒，隨後持棍子怒氣難抑走出管理室理論。

轄區鳳山警分局警方指出，影片中案件發生在3月30日清晨5時許，當時蔡姓男子（28歲）返回住家大樓，因門禁問題，不滿管理員岳姓男子（54歲）開門過慢，雙方起口角爭執。

由於蔡辱罵岳三字經，岳從持黑色木棍從管理室衝出攻擊蔡，蔡的友人蕭姓男（28歲）和另一名蔡姓男（28歲）子見狀助陣，3人對岳拳打腳踢，造成岳的右腳擦挫傷。

警方獲報到場，雖4人均不提傷害告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法移送裁處。

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