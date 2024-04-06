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魂斷台64線下台北港匝道 黃牌重機夫目睹妻卡車輪底血流一地亡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

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台64線快速道路下台北港處，今天上午10時許發生重大車禍，其中一對騎黃牌重機車夫妻檔無端遭撞摔飛，妻子張女一度被卡困車底下，下半身受傷嚴重。丈夫目睹妻子慘狀，焦急陪同救護人員後送醫院，但令人遺憾的是，其妻張女仍因傷重宣告不治。

據了解，黃牌重機騎士與乘客張女（50歲）是對夫妻，兩人今天上午10時許共乘一輛黃牌重機外出，不料，卻因砂石車釀禍追撞6車，夫妻倆無端遭受波及。撞擊瞬間，夫妻兩人車摔飛，只見機車被拖行數公尺遠，張女丈夫輕傷爬起，見妻卡困在車輪底下動彈不得，焦急不知所措。

新北市消防局獲報人車趕抵，協助張女脫困，檢視張女雙腳斷肢、粉碎性骨折，隱約可見臟器外露，當場已無生命徵象，張女夫婿陪同送醫急救，仍因傷重宣告不治，留下哀傷悲痛的張女先生獨自面對。

張女今天上午在台64下台北港匝道出車禍，送醫後傷重不治，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張女今天上午在台64下台北港匝道出車禍，送醫後傷重不治，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

車禍 重機

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