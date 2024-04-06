砂石車沒煞車衝台64下台北港匝道 釀7車追撞1死1輕傷

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蔡姓砂石車司機今天上午開車行經台64下台北港匝道，不知何因失控順勢下衝，砂石車先撞上曳引車，導致現場7車追撞，現場一名重機女乘客被卡在車底，救出已無生命徵象，1人輕傷，緊急協助兩人送醫急救，女乘客傷重宣告不治，肇因待查。

據了解，蔡姓男子（52歲）是一名砂石車司機，今天上午10時許，他開車沿著台64線快速道路往台北港方向直行，途中才剛下台64台北港匝道，不知何因整輛車沒煞車往前直衝，直到衝抵商港路與臨港大道前，先追撞一輛曳引車，導致曳引車偏移，追撞4輛汽車、1輛黃牌重機。

撞擊瞬間，黃牌重機騎士與張姓女乘客（50歲）人車滑摔，張女被卡在車底下，雙腳斷肢及粉碎性骨折，當場已無生命徵象；另名汽車駕駛則背後挫傷，緊急協助兩人送醫急救，張女因傷重宣告不治。肇事現場沒有人酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，當車禍發生及高速撞擊時，切勿任意移動患者並趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸及呼吸道暢通並保護患者頸椎，避免造成再次傷害。