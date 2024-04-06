快訊

砂卡礑步道再發現第3具遺體 特搜人員嘗試將人拉出

國家級警報響！ 上午11時52分花蓮近海規模5.2地震 最大震度4級

砂石車沒煞車衝台64下台北港匝道 釀7車追撞1死1輕傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

砂石車沒煞車衝台64下台北港匝道 釀7車追撞1死1輕傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

蔡姓砂石車司機今天上午開車行經台64下台北港匝道，不知何因失控順勢下衝，砂石車先撞上曳引車，導致現場7車追撞，現場一名重機女乘客被卡在車底，救出已無生命徵象，1人輕傷，緊急協助兩人送醫急救，女乘客傷重宣告不治，肇因待查。

據了解，蔡姓男子（52歲）是一名砂石車司機，今天上午10時許，他開車沿著台64線快速道路往台北港方向直行，途中才剛下台64台北港匝道，不知何因整輛車沒煞車往前直衝，直到衝抵商港路與臨港大道前，先追撞一輛曳引車，導致曳引車偏移，追撞4輛汽車、1輛黃牌重機。

撞擊瞬間，黃牌重機騎士與張姓女乘客（50歲）人車滑摔，張女被卡在車底下，雙腳斷肢及粉碎性骨折，當場已無生命徵象；另名汽車駕駛則背後挫傷，緊急協助兩人送醫急救，張女因傷重宣告不治。肇事現場沒有人酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，當車禍發生及高速撞擊時，切勿任意移動患者並趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸及呼吸道暢通並保護患者頸椎，避免造成再次傷害。

今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1人命危、1人輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

台北港 患者 車禍 重機

延伸閱讀

台64下台北港重大車禍 9車追撞1人已無生命徵象 全線封閉

新北救護車出勤遇車禍！遭後方預拌混凝土車追撞 共4人受傷

清明連假首日 國3連二起追撞車禍 8車撞3人傷回堵3公里

17歲少年借機車載16歲友人 追撞資源回收車雙雙慘死

相關新聞

台64下台北港重大車禍 9車追撞1人已無生命徵象 全線封閉

一輛貨車今天上午行經新北市台64快速道路，才剛駛出台64下台北港處，卻失控往前衝撞8輛汽車，導致現場1人已無生命徵象、多...

砂石車沒煞車衝台64下台北港匝道 釀7車追撞1命危1傷

蔡姓砂石車司機今天上午開車行經台64下台北港匝道，不知何因失控順勢衝下，先撞上一輛曳引車，導致現場7車追撞，造成現場一名...

台北大巨蛋深夜傳火警 遠雄：起火點在商場棟2樓無人傷

台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，2場賽事各吸引逾2萬人入場，卻被發現漏水、看台搖晃等硬體問題，北市府將缺失列入績效評...

大巨蛋商場空調機房起火 火勢12分鐘撲滅

台北市大巨蛋光復南路側的2樓SOGO商場，昨天深夜11時31分，空調機房起火，火勢燒損空調設備，燃燒面積約1平方公尺。

高雄女志工燃燒落葉堆意外引惡火 這下糟了！6汽機車燒光光

高雄64歲黃姓婦人為梓官區某宮廟志工，去年下旬在宮廟旁停車場，因清理環境燃燒樹葉堆，不慎引火延燒帆布車棚，雖消防員協助灌...

影／高雄駕駛恍神衝撞烤玉米攤卡騎樓 一家四口嚇到抱一起

高姓男子昨天深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3輛機車後，車卡在超商騎樓通道，車禍過程嚇壞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。