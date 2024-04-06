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台64下台北港重大車禍 9車追撞1人已無生命徵象 全線封閉
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一輛貨車今天上午行經新北市台64快速道路，才剛駛出台64下台北港處，卻失控往前衝撞8輛汽車，導致現場1人已無生命徵象、多人受到輕重傷，目前新北市消防局以協助傷者送醫急救，肇事原因待查。
由於車禍嚴重，八里二出口匝道(台北港端)全線封閉處理中，現場管制車輛由八里中華路出口離開，後方回堵，請駕駛人提早改道。
目前已知，現場有聯結車、砂石車、4小客車和1輛大重機車，新北交控中心指出，回堵約4公里，煩請駕駛人提前改道。
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