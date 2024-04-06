聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄小黃加完油駛出撞花圃再撞轎車 2車緊靠運匠輕傷
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
謝姓男子上月底晚上駕駛計程車在高雄市一心一路加油站加油後，駛出加油島，出子不慎暴衝先擦撞石牆花圃，再和剛駛出加油站的蘇姓女子轎車發生碰撞，兩車緊靠，致謝身體擦挫傷，幸送醫無大礙。
前鎮警分局警方調查，謝姓男子上月31日晚上7時3分許，駕駛計程車至前鎮區一心一路與民權二路加油站加油，謝加油後從加油島駛出時，車輛不慎碰撞加油站右側石牆花圃。
謝的轎車隨後往旁偏移，與準備駛出加油站的蘇姓女子（52歲）所駕駛的轎車發生碰撞，造成謝的身體擦挫傷，幸經送醫治療後無大礙。
警方事後對謝、蘇施以酒測，兩人均無酒駕情事，詳細肇責由交通大隊分析釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言