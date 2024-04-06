高雄小黃加完油駛出撞花圃再撞轎車 2車緊靠運匠輕傷

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謝姓男子上月底晚上駕駛計程車在高雄市一心一路加油站加油後，駛出加油島，出子不慎暴衝先擦撞石牆花圃，再和剛駛出加油站的蘇姓女子轎車發生碰撞，兩車緊靠，致謝身體擦挫傷，幸送醫無大礙。

前鎮警分局警方調查，謝姓男子上月31日晚上7時3分許，駕駛計程車至前鎮區一心一路與民權二路加油站加油，謝加油後從加油島駛出時，車輛不慎碰撞加油站右側石牆花圃。

謝的轎車隨後往旁偏移，與準備駛出加油站的蘇姓女子（52歲）所駕駛的轎車發生碰撞，造成謝的身體擦挫傷，幸經送醫治療後無大礙。