蘆洲KTV外醉女嗆賴不走誣被打 2男爆氣叫囂警快打壓制

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簡姓女子今天凌晨喝的酩酊大醉，賴在新北市蘆洲區長榮路一家KTV門外不走。同行友人勸她送她搭車離去不成，簡女還誣指被打，氣的邱、黃兩男爆氣穢語嗆回，差點演出全武行。一旁警分局獲報派員趕抵，邱、黃兩人仍於氣未消持續嗆罵，當場被警壓制逮捕帶回查辦，警詢後依法究辦。

據了解，簡姓女子昨天在宜蘭遭男友家暴，她聽從友人建議下來到新北市蘆洲區散心。昨晚簡女跟著5男1女共6名友人，前往蘆洲區長榮路一家連鎖KTV唱歌喝酒解悶。今天凌晨3時許，眾人歡唱結束，各自帶著酒意準備搭乘計程車離開。

豈料，簡女一走出KTV門口，卻藉酒意在大門外賴著不走，儘管同行友人不斷安撫勸慰要她趕緊搭車離開，但簡女醉語胡謅，不但行為脫序，還直接嗆罵遭同行友人毆打，當場惹惱邱姓（29歲）、黃姓（24歲）兩男，認為簡女藉酒誣指被打，氣的以穢語回嗆，只見現場「三字經」飆罵聲不斷，其他友人趕緊衝前勸架。

由於KTV緊鄰蘆洲警分局，值班員警已聽到外面叫囂聲不斷，加上又有人打電話報警，趕緊通報線上警網到場察看，果見邱、黃兩男不管友人勸阻大聲飆罵，警趨前規勸，邱、黃兩人無視持續叫囂，當場被警壓制在地，帶回派出所保護管束，警詢後依社會秩序維護法函送裁處。

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