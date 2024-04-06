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大甲媽祖遶境違規騎士警開鍘 這項違規最嚴重
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昨深夜11點，台中市大甲鎮瀾宮媽祖繞境起駕，海線湧入眾多信眾，清水警分局發現，不少機車騎士噪音超標或未戴安全帽，至今已告發未戴安全帽85件、通報噪音車30件、無照18件等，呼籲騎士尊重生命、守法上路有保佑。
清水警分局表示，今晨執行機車噪音及未戴安全帽告發勤務，警方加強沿線交通違規盤查取締，計告發未戴安全帽85件、逆向6件、無照18件、未裝後照鏡9件、懸掛他車號牌扣車1件、闖紅燈5件、拒檢逃逸1件、遮蔽車牌4件、騎車吸食香菸1件及通報噪音車30件。
台中市清水警分局強調，大甲媽祖在台中海線遶境期間，警方將針對各項違規行為加強取締，對於轄區改裝噪音車及取締酒、危駕等情事，警方決不手軟，呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規違法。
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