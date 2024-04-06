快訊

洗衣機比馬桶髒530倍！專家曝睡衣、外套、牛仔褲多久該洗一次？洗錯恐細菌暴增

廣設大學害教授和年輕人低薪？技職教育弱化讓缺工惡性循環

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲媽祖遶境違規騎士警開鍘 這項違規最嚴重

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

昨深夜11點，台中市大甲鎮瀾宮媽祖繞境起駕，海線湧入眾多信眾，清水警分局發現，不少機車騎士噪音超標或未戴安全帽，至今已告發未戴安全帽85件、通報噪音車30件、無照18件等，呼籲騎士尊重生命、守法上路有保佑。

清水警分局表示，今晨執行機車噪音及未戴安全帽告發勤務，警方加強沿線交通違規盤查取締，計告發未戴安全帽85件、逆向6件、無照18件、未裝後照鏡9件、懸掛他車號牌扣車1件、闖紅燈5件、拒檢逃逸1件、遮蔽車牌4件、騎車吸食香菸1件及通報噪音車30件。

台中市清水警分局強調，大甲媽祖在台中海線遶境期間，警方將針對各項違規行為加強取締，對於轄區改裝噪音車及取締酒、危駕等情事，警方決不手軟，呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規違法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

清水警分局針對機車騎士噪音超標或未戴安全帽，強力執法，呼籲民眾尊重生命、守法上路有保佑。圖／台中市警察局清水分局提供
清水警分局針對機車騎士噪音超標或未戴安全帽，強力執法，呼籲民眾尊重生命、守法上路有保佑。圖／台中市警察局清水分局提供
清水警分局針對機車騎士噪音超標或未戴安全帽，強力執法，呼籲民眾尊重生命、守法上路有保佑。圖／台中市警察局清水分局提供
清水警分局針對機車騎士噪音超標或未戴安全帽，強力執法，呼籲民眾尊重生命、守法上路有保佑。圖／台中市警察局清水分局提供

交通違規 噪音 大甲媽祖 安全帽

延伸閱讀

大甲媽遶境上轎典禮 8國駐台使節體驗文化魅力

大甲媽遶境她缺席 新加坡安排盧秀燕參拜最古老媽祖廟

大甲媽遶境進香 江啟臣邀8國駐台使節觀禮警察保護

大甲鎮瀾宮媽祖遶境起駕 蔡其昌：每年都會來參拜

相關新聞

台北大巨蛋深夜傳火警 遠雄：起火點在商場棟2樓無人傷

台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，2場賽事各吸引逾2萬人入場，卻被發現漏水、看台搖晃等硬體問題，北市府將缺失列入績效評...

大巨蛋商場空調機房起火 火勢12分鐘撲滅

台北市大巨蛋光復南路側的2樓SOGO商場，昨天深夜11時31分，空調機房起火，火勢燒損空調設備，燃燒面積約1平方公尺。

高雄女志工燃燒落葉堆意外引惡火 這下糟了！6汽機車燒光光

高雄64歲黃姓婦人為梓官區某宮廟志工，去年下旬在宮廟旁停車場，因清理環境燃燒樹葉堆，不慎引火延燒帆布車棚，雖消防員協助灌...

影／高雄駕駛恍神衝撞烤玉米攤卡騎樓 一家四口嚇到抱一起

高姓男子昨天深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3輛機車後，車卡在超商騎樓通道，車禍過程嚇壞...

瘋狂殺手「瘋昌」為女友對警局開槍 逃亡末路剩槍彈與藥物陪伴

40年前，台灣還是動員勘亂戒嚴時期，軍警威權高居，警察是人民口中的「大人」，但幫派角頭據地成勢，黑白兩道足以分庭抗禮，不料一場幫派龍頭之爭，衍生「瘋狂殺手」赴警局開槍，一串連槍響，畫破黑白平衡，那年，公權力掃地、治安陷入黑暗期。 「高雄到了，下車旅客請穿好你的防彈衣。」當年高雄火車站和攬客野雞車一句嘲諷高雄治安的傳言，流傳至今依舊耳熟能詳。

影／高雄2車對撞1起火 男駕駛傷重疑闖紅燈釀禍畫面曝

高雄巿楠梓區高楠公路與青農街口處，今天上午4時46分許，發生兩車對撞的交通事故，其中謝姓男子駕駛轎車疑似闖紅燈，將街口亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。