撞人祖墳 休旅車翻車…駕駛不見了

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昨天是清明連假第二天，一輛休旅車翻覆在新北市五股第一公墓旁，駕駛不知去向，警方原以為酒駕肇逃，卻查出疑似竊盜案外案。記者林昭彰／翻攝 新北市五股區第一公墓昨天發生離奇車禍，掃墓民眾發現一輛休旅車撞壞別人祖墳翻覆「四輪朝天」，懷疑是酒駕肇逃，警方卻查出該車懸掛他人的車牌，扯出案外案，可能牽涉竊盜或侵占，將通知相關人到案說明釐清。

昨天上午八時許，有掃墓民眾向一一○報案，指稱一輛紅色休旅車翻覆，警力和消防隊員趕抵，沒發現駕駛人，旁邊的墳墓邊牆被撞壞。

由於車輛翻覆四輪朝天，圍觀民眾議論紛紛，有人聲稱看到陌生男子身上飄著酒味從小路逃跑，警方在車內找到空的啤酒鋁罐，懷疑是酒駕肇事逃逸，因此先把車輛拖到拖吊場代保管，嘗試通知車主到案說明。

警方從引擎號碼查出車主住在五股，卻發現牌照與車籍資料不符合，員警聯繫牌照主人，他說自己住在桃園市，去年十二月在龜山區萬壽路出車禍，隨機找了道路救援，車被拖到新北市五股區成泰路一段，但修車廠報價太貴，拖到現在尚未談妥，車沒修理也沒取回，不知為何他的車牌會掛在這輛車上，匪夷所思。

警方表示，此案可能涉及竊盜與侵占，近日將通知紅色休旅車主、牌照主人、修車廠負責人到案說明。