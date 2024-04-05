影／新北酒廠陷火海！熊熊烈焰竄出4人驚險逃生 大批消防人車搶救中

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新北市新店區車子路一間生產啤酒酒廠今晚7時許冒出大量濃煙及火舌竄出，工廠內四人急忙逃生，新北市消防局45車84人搶救中。

新北市消防局今晚7時15分獲報新店區車子路一間賣酒的3層樓獨棟建築物，1樓為鋼筋混凝土，2至3樓為鐵皮加蓋，2樓冒出大量火煙，出動45輛消防車，84人前往搶救中。

消防人車到場時，一名50歲男子已經自行從火場脫困，工廠內共有4人，都已逃生，據了解，該處為賣酒的公司，3層樓建築物，2、3樓啤酒儲藏使用。

據悉，酒商負責人蘇男稱其與水電工人張男二人於現場處理工廠水電問題時，突然發現廠房內冒火光，詳細起火原因仍有待消防人員撲滅火勢後，交由鑑識人員進一步調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康