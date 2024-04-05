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台南四草大橋傳落海意外 7旬翁救上岸已無呼吸心跳
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台南四草大橋近6時傳出落海意外，有民眾目擊1男子落海過程，立即通報消防局，安平分隊等出動船艇救溺，約15分鐘接觸溺者，隨即將人救上岸，但該名年約70歲男子被救上岸時已無呼吸心跳，救護人員施予心肺復甦術，後送醫院急救當中。警方據報也派員到場，正調查其身分及落海原因。
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