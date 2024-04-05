新北救護車出勤遇車禍！遭後方預拌混凝土車追撞 共4人受傷

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新北市消防局救護車執勤途中在新店區中安大橋上，遭後方預拌混凝土車疑煞車不及追撞，導致救護車上4人輕傷，涉嫌肇事的預拌混凝土車駕駛李姓男子酒測值為零，詳細車禍肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

新北市新店警方今天下午2時13分獲報新店區中安大橋往安和路下橋處發生追撞車禍，員警到場發現李姓男子（28歲）駕駛預拌混凝土車於下橋，疑因煞車不及追撞前方新北市消防局第四救災救護大隊救護車，救護車再往前推撞前方吳姓男子（40歲）汽車，導致救護車駕駛江姓男子（40歲）頭部撞傷、救護車上張姓義工頭部挫傷、高姓義工腿部擦挫傷，送醫翁姓男子腿部擦挫傷，均無生命危險。

警方於當場測繪後現場於18分鐘內排除狀況，並將三輛車移置至安和路旁，讓受阻交通恢復順暢。據了解，三車駕駛酒測值皆為零，初步研判應是預拌混凝土車煞車不及追撞造成，確實車商禍肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。