高鐵板橋站旅客自述「頭暈」跌落月台 3列車緊急停車

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高鐵板橋車站今天下午2時18分發生民眾掉下月台的意外事故，高鐵公司表示，落軌旅客自述因身體不適、頭暈跌倒，掉下月台，獲救後意識清楚，未被撞擊。此事件造成受影響區域內3班次列車緊急停車，目前以恢復正常營運。

高鐵公司說，台灣高鐵板橋站今天下午2點18分發生旅客因身體不適落軌事件，經車站立即派員救援，已於下午2點44分恢復正常營運。落軌旅客獲救後意識清楚，並自述未被列車撞擊，因身體不適、頭暈跌倒才掉下去，高鐵板橋站目前已派員將其護送至醫院，進行進一步檢查。

高鐵公司表示，此事件造成受影響區域內3班次列車緊急停車，以確保人員安全，目前以恢復正常營運，惟仍造成部分列車延誤，請旅客見諒。