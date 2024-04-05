不怕死！山區落石坍方 無牌越野車闖奧萬大還逼車

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南投縣仁愛鄉上午5輛無牌越野車闖奧萬大山區，甚至高速逼車。圖／讀者提供

0403花蓮大地震威力強大，台灣山脈也難抵劇震，出現山體崩塌落石，山區路況極不穩定。南投縣仁愛鄉上午卻有5輛無牌越野車闖奧萬大山區，甚至高速逼車，仁愛警分局已派員警追查，公路局提醒民眾，最近非必要不要進入山區，以免危險還影響道路搶修。

氣象署統計，花蓮大地震發生後，截至今天中午已發生507次餘震，其中顯著有感地震就有119次。地震破壞力驚人，除了房屋、道路、橋梁受損，山脈也因劇烈震動，出現嚴重坍方、落石，今天花蓮災區救難人員，仍在中橫沿線從大堆落石崩塌中，搜尋失聯受困民眾，還得冒著餘震，頭頂隨時有落石、崩塌危險。

南投縣仁愛鄉合歡山路段震度達5級，鳶峰路段因為坍方嚴重導致交通中斷，部分路段也有落石坍方。公路局埔里工務段調派大型挖掘機及裝載機搶修，在當天中午完成搶通。但合歡山路段邊坡經強震後極不穩定，加上氣象署天氣預報，未來一周山區會降雨，尤其6日及7日降雨顯著，加上近期仍有餘震發生機會，合歡山公路仍有坍方落石風險。

埔里工務段提醒民眾，這段期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，民眾如非必要勿進入山區道路，並隨時注意天氣預報及公路資訊看板，掌握最新路況。