影／即刻救援 直升機空投物資撤離天祥31名老弱婦嬬
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花蓮大地震今天進入第3天，因中橫公路多處落石中斷，天祥地區仍有超過600人受困，包括西寶國小師生60人。消防局結合空勤等單位前往空投，同時撤離31人，包括孕婦、病患等有醫療需求的民眾，後續預計還要撤離約50人。
台8線公路震損嚴重，加上餘震不斷，落石頻繁，搶災作業困難，目東段已搶通至174.8公里秀富隧道，預計下午3時搶通至九曲洞路段173.5公里，明天下午3時搶通至天祥隧道西口。
因道路不通，天祥地區仍有超過600人受困，包括太魯閣晶昌酒店、天祥活動中心，台電天祥站、西寶國小等，合計約600人。
花蓮消防局聯合空勤總隊、消防署、台東、台南、高雄、屏東的特搜人員，以及國軍人員，今天到太魯閣晶英酒店及西寶國小等區域空投民生物眾，也將評估有醫療需求的民眾優先下撤，截至中午，已空物資800公斤，下撤31位民眾，撤離作業持續中，預計再撤約50人。
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