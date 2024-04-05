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清明連假第2天！西濱新竹段驚傳車禍 聯結車翻車砂石倒一地

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

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台61線西濱快速道路新竹香山路段今天早上11點多發生翻車事故，聯結車翻覆在快車道上，砂石也被傾倒出來。記者張裕珍／翻攝
台61線西濱快速道路新竹香山路段今天早上11點多發生翻車事故，聯結車翻覆在快車道上，砂石也被傾倒出來。記者張裕珍／翻攝

今天是清明兒童連假第2天，台61線西濱快速道路新竹香山路段今天早上11點多發生翻車事故，一輛聯結車不明原因與小客車車禍後翻車，整輛車側倒在快車道與慢車道之間，載運的大量砂石翻倒在慢車道上，警消獲報到場，2車駕駛都無受傷。並通公路局前往清運路面砂石，排除路面狀況中。

新竹市消防局今天早上11點半接獲報案，表示在香山區西濱路有聯結車翻車，狀況不明，朝山分隊2車6人出勤在11點42到場，確認為一輛聯結車翻覆在快車道，駕駛都自行脫困。

據了解，事故現場為聯結車與小客車車禍，小客車駕駛無受困，消防人員到場時聯結車車頭翻倒在快車道上，所幸駕駛已自行脫困，兩名駕駛皆無外傷，表示不需就醫，現場交由員警處理。車禍原因正由警方調查釐清中。

台61線西濱快速道路新竹香山路段今天早上11點多發生翻車事故，聯結車翻覆在快車道上，砂石也被傾倒出來。記者張裕珍／翻攝
台61線西濱快速道路新竹香山路段今天早上11點多發生翻車事故，聯結車翻覆在快車道上，砂石也被傾倒出來。記者張裕珍／翻攝

新竹 車禍 車道

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