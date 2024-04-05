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變天搶時間！4縣市特搜快攻 九曲洞9人獲救

中山區開職業德州撲克賭場 警持票逮美女荷官等18人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

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台北市復興北路一處地下室歇業酒吧，兩周前被改裝成德州撲克賭場，每逢夜晚就有不少賭客進出，轄區中山警分局接獲線報，今天凌晨率員強攻搗破賭場，帶回工作人員、美女荷官、賭客等18人。

警方指出，職業德州撲克賭場，近期看中一處歇業酒吧陳設，接手承租後將酒吧內部改造為職業賭場，以免費零食、飲料自助吧及美女荷官作為賣點吸引賭客賭博，並保留歇業招牌當掩護，轄區建國派出所長期埋伏監控蒐證，凌晨持台北地方法院核發搜索票一舉搗破賭窟，人贓俱獲，全數帶回偵辦。

警方當場查獲實際31歲負責人陳男、現場負責人23歲郭男、工作人員張男、李男、林男；同為23歲的荷官張女及劉女等7人，他們以撲克牌作為賭具供不特定人士賭博，並在歇業酒吧大門外裝設監視器以規避警方查緝，現場賭客共計11人，坦承以對賭方式輸贏，並每局抽頭5分作為抽頭金。現場共查扣抽頭金（籌碼）2萬9千700元，共同賭資籌碼1萬2千200元、預備賭資籌碼（撲克）8066720元、預備賭資籌碼（麻將）132000元、空白預備賭資籌碼120個、預備賭局（撲克牌）96副、現金賭資新台幣共137900元，撲克牌賭具1副。

全案偵詢後，實際負責人陳嫌，現場負責人郭嫌，工作人員張嫌、李嫌、林嫌，荷官張女、劉女都依涉賭博罪移送台北地檢署偵辦，另賭客等共11人依社會秩序維護法裁處。

台北市中山警分局，今天凌晨偵破轄內職業德州撲克賭場。記者廖炳棋/翻攝
台北市中山警分局，今天凌晨偵破轄內職業德州撲克賭場。記者廖炳棋/翻攝

賭博 賭場

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