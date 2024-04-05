影／高雄白車跟車過馬路…黑車不想讓 駕駛掏棍他嚇到闖紅燈

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高雄市一輛白車前天中午行經車流量大的路口中正一路與高速公路東側便道口，當時路口已紅燈，但駕駛仍緊跟前車過馬路，被綠燈直行的黑色轎車擋住，白車駕駛不滿尾隨，在下個路口掏出疑似刀棍器械欲砸車，黑車駕駛嚇到直闖紅燈逃逸報警；警方將約談白車駕駛到案並開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，影片地點位於車流量大的苓雅區中正交流道往衛武營方向，當時南北向的一輛白色轎車想跟車闖紅燈，但東西向綠燈的一輛黑車不想讓，白車不滿掉頭尾隨黑車追車。

兩車在建軍路口時，白車下來兩名男子，其中一人手持疑似刀棍的器械欲砸車，行徑囂張，黑車駕駛驚嚇之餘直接闖紅燈，駛離現場，隨後報案。

警方指出，苓雅警分局福德路派出所報案。當天中午12時48分許接獲呂姓男子（27歲）報案後，立即派遣警組趕抵現場，但現場僅有呂男在場，白車已逃逸無蹤。

警方調閱監視器釐清，發現呂行經中正一路與高速東側便道口與另一輛白色轎車發生行車糾紛，呂於中正一路與建軍路口停等紅燈時，白車駕駛下車手持疑似棍棒欲理論，呂隨即加速駛離現場。

警方表示，呂雖不提告，但白車駕駛和乘客已涉犯刑法恐嚇罪，將約談到案說明。