聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄白車跟車過馬路…黑車不想讓 駕駛掏棍他嚇到闖紅燈
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
高雄市一輛白車前天中午行經車流量大的路口中正一路與高速公路東側便道口，當時路口已紅燈，但駕駛仍緊跟前車過馬路，被綠燈直行的黑色轎車擋住，白車駕駛不滿尾隨，在下個路口掏出疑似刀棍器械欲砸車，黑車駕駛嚇到直闖紅燈逃逸報警；警方將約談白車駕駛到案並開罰。
網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，影片地點位於車流量大的苓雅區中正交流道往衛武營方向，當時南北向的一輛白色轎車想跟車闖紅燈，但東西向綠燈的一輛黑車不想讓，白車不滿掉頭尾隨黑車追車。
兩車在建軍路口時，白車下來兩名男子，其中一人手持疑似刀棍的器械欲砸車，行徑囂張，黑車駕駛驚嚇之餘直接闖紅燈，駛離現場，隨後報案。
警方指出，苓雅警分局福德路派出所報案。當天中午12時48分許接獲呂姓男子（27歲）報案後，立即派遣警組趕抵現場，但現場僅有呂男在場，白車已逃逸無蹤。
警方調閱監視器釐清，發現呂行經中正一路與高速東側便道口與另一輛白色轎車發生行車糾紛，呂於中正一路與建軍路口停等紅燈時，白車駕駛下車手持疑似棍棒欲理論，呂隨即加速駛離現場。
警方表示，呂雖不提告，但白車駕駛和乘客已涉犯刑法恐嚇罪，將約談到案說明。
因白車當時闖紅燈，將依違反道路交通管理處罰條例第53條1項1款，處1800元以上5400元以下罰鍰；另路口違規臨停的行為，也違反道交條例第55條1項2款，可處300元以上600元以下罰鍰，將查明後予以製單舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言