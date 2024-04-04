快訊

買偷拍片連2日遭撻伐！黃子佼道歉吐心聲：請相信我永不再犯

中職／雄鷹首轟就是台鋼大王！王柏融大巨蛋炸裂2分砲

寶林中毒案通報+1！21歲女性食用炒粿條 累積29例邦克列酸陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／機車突向左偏移 擦撞同向汽車釀3傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

周姓男子今天上午騎機車載同楊女，行經新北市三重區重新堤外道突然車身向左偏移，擦撞同行方向鄭男所駕駛汽車，導致周、楊兩人拋飛摔地，造成肢體多處擦挫傷，鄭男則被車前擋風玻璃割傷，所幸3人皆輕傷沒有生命危險，肇因待查。

據了解，周姓男子（65歲）與楊姓女子（51歲），今天上午11時44分左右，共乘一輛機車沿著新北市三重區重新堤外道往新莊方向直行。途中行經重新堤外道7K+900處，車身突向左偏移，導致後方同行方向鄭男（30歲）所駕駛汽車閃避不及碰撞。

撞擊瞬間周男、楊女拋飛掉落擋風玻璃後再摔至地面，造成導致周男、楊女兩人摔飛落地，肢體多處擦挫傷，鄭男手腳則被車前擋風玻璃碎片割傷，所幸3人皆受輕傷沒有生命危險，事故雙方駕駛皆無酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新堤外道今天上午發生兩車碰撞，疑似機車突然向左偏移釀禍，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

三重 擋風玻璃

延伸閱讀

凌晨屋冒濃煙住戶驚醒 疑廚房排油煙機燃起釀災

影／畫面曝光！北市女騎車遭公車撞車尾 人車倒地差點被輾過

疑遭洋流帶離外海游不回 70歲風帆船玩家無力趴船上待援

影／林口汽車駕駛恍神闖紅燈 撞2機車騎士拋飛釀4傷

相關新聞

影／台灣祭恆春一房難求！IG假冒民宿詐騙訂金 民宿理事長：約60人受害

屏東「台灣祭」音樂活動4日今起在恆春墾丁大灣遊憩區登場，四大舞台、135組樂團與國際樂團接力連嗨3天，現場湧入大批樂迷，...

清明掃墓火警頻傳 高雄今傳10起墓園火警

清明節掃墓季節，儘管消防單位頻宣傳掃墓防火防災，甚至有區公所與消防隊聯手倡議「祭祖掃墓不用火」，不過，今天清明節連假首日...

凌晨屋冒濃煙住戶驚醒 疑廚房排油煙機燃起釀災

新北市五股區四維路一處民宅2樓，今天凌晨冒出大量濃煙，林姓屋主被煙嗆醒，趕緊通報119派人前來救援。新北市消防局獲報出動...

影／機車突向左偏移 擦撞同向汽車釀3傷

周姓男子今天上午騎機車載同楊女，行經新北市三重區重新堤外道突然車身向左偏移，擦撞同行方向鄭男所駕駛汽車，導致周、楊兩人拋...

獨／幼童骰子放口 父不求人打傷恫再亂吃拿刀砍判罰3萬

今天兒童節，一名男子見到年幼小孩把骰子放入口中，以不求人、徒手打小孩致左耳、大腿等有挫傷，還出言恫「下次再亂吃東西我要拿...

影／彰化機車撞車後滑行「卡」餐車底不熄火 餐車老板嚇壞

彰化縣北斗鎮18歲許姓機車騎士今沿斗中路向東行駛，途經中新路口，撞上要右轉中新路的轎車，機車失控滑行到路邊餐車車底，引擎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。