影／機車突向左偏移 擦撞同向汽車釀3傷

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周姓男子今天上午騎機車載同楊女，行經新北市三重區重新堤外道突然車身向左偏移，擦撞同行方向鄭男所駕駛汽車，導致周、楊兩人拋飛摔地，造成肢體多處擦挫傷，鄭男則被車前擋風玻璃割傷，所幸3人皆輕傷沒有生命危險，肇因待查。

據了解，周姓男子（65歲）與楊姓女子（51歲），今天上午11時44分左右，共乘一輛機車沿著新北市三重區重新堤外道往新莊方向直行。途中行經重新堤外道7K+900處，車身突向左偏移，導致後方同行方向鄭男（30歲）所駕駛汽車閃避不及碰撞。