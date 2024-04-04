快訊

買偷拍片連2日遭撻伐！黃子佼道歉吐心聲：請相信我永不再犯

中職／雄鷹首轟就是台鋼大王！王柏融大巨蛋炸裂2分砲

寶林中毒案通報+1！21歲女性食用炒粿條 累積29例邦克列酸陽性

凌晨屋冒濃煙住戶驚醒 疑廚房排油煙機燃起釀災

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新北市五股區四維路一處民宅2樓，今天凌晨冒出大量濃煙，林姓屋主被煙嗆醒，趕緊通報119派人前來救援。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經破門布水線滅火，同步救出屋內兩人，經殘火處理疑似排油煙機燃燒，現場沒人受傷，起火原因待查。

據了解，林姓女子（55歲）今天凌晨在新北市五股區四維路2樓住處，被濃煙嗆醒。林女趕緊通報119派人前來救援。新北市消防局出動各式搶救車輛12車、消防員25人趕抵。

消防員使用電鋸切割一樓鐵捲門，旋即布水線上樓破門入內，發現屋內待援兩人協助護送疏散下樓，後循煙飄方向在廚房處找到火源灑水滅火，現場殘火處理疑似排油煙機燃燒釀災，初估燃燒面積約1平方公尺。現場沒人受傷，起火原因待查。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，廚房是火災發生率最高的場所，烹飪時應注意用火安全，不讓油鍋乾燒，也不在爐火旁放置易燃物品。同時爐具應選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能；或使用時間異常遮斷功能爐具，再安裝住宅式警報器，以確保居家安全。

新北市五股區四維路2樓住處今天凌晨起火，新北市消防局到場救援，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區四維路2樓住處今天凌晨起火，新北市消防局到場救援，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區四維路2樓住處今天凌晨起火，新北市消防局到場救援，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區四維路2樓住處今天凌晨起火，新北市消防局到場救援，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝

廚房 消防員

延伸閱讀

中油林園廠燃燒塔今早噴出火焰濃煙 網怒：清明又發爐

三芝男整地除草 左腳遭耕耘機捲入變形

高雄暗夜惡火！1家7口1死6傷 疑轎車起火釀災

高雄仁武透天厝深夜竄火 疑充電冒火釀1死6傷

相關新聞

影／台灣祭恆春一房難求！IG假冒民宿詐騙訂金 民宿理事長：約60人受害

屏東「台灣祭」音樂活動4日今起在恆春墾丁大灣遊憩區登場，四大舞台、135組樂團與國際樂團接力連嗨3天，現場湧入大批樂迷，...

清明掃墓火警頻傳 高雄今傳10起墓園火警

清明節掃墓季節，儘管消防單位頻宣傳掃墓防火防災，甚至有區公所與消防隊聯手倡議「祭祖掃墓不用火」，不過，今天清明節連假首日...

凌晨屋冒濃煙住戶驚醒 疑廚房排油煙機燃起釀災

新北市五股區四維路一處民宅2樓，今天凌晨冒出大量濃煙，林姓屋主被煙嗆醒，趕緊通報119派人前來救援。新北市消防局獲報出動...

影／機車突向左偏移 擦撞同向汽車釀3傷

周姓男子今天上午騎機車載同楊女，行經新北市三重區重新堤外道突然車身向左偏移，擦撞同行方向鄭男所駕駛汽車，導致周、楊兩人拋...

獨／幼童骰子放口 父不求人打傷恫再亂吃拿刀砍判罰3萬

今天兒童節，一名男子見到年幼小孩把骰子放入口中，以不求人、徒手打小孩致左耳、大腿等有挫傷，還出言恫「下次再亂吃東西我要拿...

影／彰化機車撞車後滑行「卡」餐車底不熄火 餐車老板嚇壞

彰化縣北斗鎮18歲許姓機車騎士今沿斗中路向東行駛，途經中新路口，撞上要右轉中新路的轎車，機車失控滑行到路邊餐車車底，引擎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。