凌晨屋冒濃煙住戶驚醒 疑廚房排油煙機燃起釀災
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新北市五股區四維路一處民宅2樓，今天凌晨冒出大量濃煙，林姓屋主被煙嗆醒，趕緊通報119派人前來救援。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經破門布水線滅火，同步救出屋內兩人，經殘火處理疑似排油煙機燃燒，現場沒人受傷，起火原因待查。
據了解，林姓女子（55歲）今天凌晨在新北市五股區四維路2樓住處，被濃煙嗆醒。林女趕緊通報119派人前來救援。新北市消防局出動各式搶救車輛12車、消防員25人趕抵。
消防員使用電鋸切割一樓鐵捲門，旋即布水線上樓破門入內，發現屋內待援兩人協助護送疏散下樓，後循煙飄方向在廚房處找到火源灑水滅火，現場殘火處理疑似排油煙機燃燒釀災，初估燃燒面積約1平方公尺。現場沒人受傷，起火原因待查。
新北市消防局第二救災救護大隊提醒，廚房是火災發生率最高的場所，烹飪時應注意用火安全，不讓油鍋乾燒，也不在爐火旁放置易燃物品。同時爐具應選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能；或使用時間異常遮斷功能爐具，再安裝住宅式警報器，以確保居家安全。
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