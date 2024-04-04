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獨／幼童骰子放口 父不求人打傷恫再亂吃拿刀砍判罰3萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

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幼童骰子放口中，父親用不求人打傷，並恫嚇「再亂吃拿菜刀砍」。記者游明煌／攝影
幼童骰子放口中，父親用不求人打傷，並恫嚇「再亂吃拿菜刀砍」。記者游明煌／攝影
今天兒童節，一名男子見到年幼小孩把骰子放入口中，以不求人、徒手打小孩致左耳、大腿等有挫傷，還出言恫「下次再亂吃東西我要拿菜刀砍你」，法官依家庭暴力故意對兒童犯傷害罪，日前判處這名男子罰金3萬元。

基隆地院判決書指出，這起家暴案是發生在2年前某日，因幼童將骰子放入口中，父親看見後，以不求人、徒手打幼童，還恫稱：「下次再亂吃東西我要拿菜刀砍你」。

幼童母後來向警方報案，警方將全案基隆地檢署，經檢方偵查提起公訴，這名父親坦承有以不求人、徒手打幼童，並幼童恫稱：「下次再亂吃東西我要拿菜刀砍你」等語，但辯稱他都是為了管教小孩。

法官審理時指出，被害人與父親，具有家庭暴力防治法的家庭成員關係，有關傷害、恐嚇行為，構成家庭暴力防治法的家庭暴力罪，依刑法傷害罪、恐嚇危害全罪的規定論罪科刑。因被害人為未滿12歲兒童，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

因這名父親聲稱是為了管教小孩，法官說，父母得於必要範圍內懲戒其子女，民法有明文。但父母得於必要範圍內懲戒子女，是指父母應為合乎情理的適當管教，且應於實施保護教養所必要的範圍內，行使懲戒權，逾此範圍而以傷害身體，或危害生命之殘忍苛酷手段而濫用親權，則不只可成為停止親權的原因，且應負刑事責任。

法官指出，被害幼童當時年僅2歲，縱使有不當行為，身為父親，應採取適當的教導方式，但他卻以傷害身體、恫嚇方式管教被害人，致被害人受有傷勢，他使用的懲戒手段明顯過當，不具積極正面的教育意義，已逾越合理必要的範圍。

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家庭暴力 小孩 父母

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