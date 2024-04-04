高雄鋼琴女老師遭賊闖空門 70萬鑽表只當了3萬5000
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高雄鋼琴女老師家3月底遭闖空門，被偷走價值上百萬元鑽表、首飾和名牌包，警方昨晚逮捕涉案的周姓男子，得悉他把鑽表典當給當鋪，價值70萬元的鑽表，只當了3萬5000元，因當鋪主張合法收當，女老師要拿回金鑽表可能要再花一筆錢。
據了解，周姓男子（50歲）3月31日趁洪姓女老師與丈夫外出掃墓闖空門，涉嫌偷走鑽表、戒指、名牌包和現金逃逸，昨晚8時許，才在高雄捷運巨蛋站被捕，警方在他住處搜出名牌包和部分現金，鑽表與戒指去向不明。他稱鑽表被他拿去當鋪典當，怕典當女用戒指遭懷疑來源，已經丟棄。
今天上午，高雄市警新興分局專案小組根據周男的供詞，到新興區某當鋪查證鑽表下落，果然查出周姓男子在4月1日去典當鑽表，典當3萬5000元。不過，當鋪認為是合法收當，警方也認為當鋪是「合法第三人」，只能請洪姓女老師與當鋪協商，決定如何取回鑽表。
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